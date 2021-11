Schlechte Neuigkeiten für alle Auqaman-Fans. Die Dreharbeiten zum Fantasy-Film „Aquaman and the Lost Kingdom“ wurden nun vorerst auf Eis gelegt. Der Grund: Hauptdarsteller Jason Momoa hat sich mit Corona infiziert.

In seiner Instagram-Story erzählt der Schauspieler, dass er sich direkt nach der Premiere von „Dune“ angesteckt habe.

Jason Momoa bestätigt Corona-Infektion

Corona macht offenbar auch vor Superhelden nicht Halt. Nun ist auch „Aquaman“-Star Jason Momoa positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Schauspieler befindet sich derzeit in seinem Haus in Großbritannien in Quarantäne. In einer Instagram-Story verriet der Schauspieler, sich wahrscheinlich während der PR-Tour für seinen neuen Film „Dune“ infiziert zu haben. „Ich habe mich direkt nach der Premiere mit Covid angesteckt. Es gibt viele Leute, die ich in England getroffen habe. Ich habe eine Menge Aloha von den Leuten bekommen, und wer weiß„, so der 42-Jährige.

Bei wem er sich genau angesteckt hat, weiß er jedoch nicht. Momoa hatte die Diagnose bestätigt, nachdem Berichte laut geworden waren, dass er sich nach einem positiven Corona-Test isolieren müsse. Die Fans müssen sich aber keine allzu großen Sorgen um den „Game of Thrones“-Liebling machen. „Es geht mir gut, und ich danke euch für eure Anteilnahme und eure Liebe“, richtet Jason seinen Fans aus.

Kinostart von „Aquaman 2“ gefährdet?

Schon vor rund einer Woche hatte die „Sun“ unter Berufung auf Insider berichtet, dass ein Test bei Jason Momoa positiv ausgefallen sei. Demnach betreffe die Ansteckung auch die Dreharbeiten zu „Aquaman and the Lost Kingdom“. „Es bereitet den Filmbossen echte Kopfschmerzen, die jetzt befürchten, ihren engen Drehplan komplett verschieben zu müssen“, sagte eine anonyme Quelle. In dem Sequel spielen unter anderem auch Patrick Wilson und Amber Heard mit. Der Kinostart ist für Dezember 2022 geplant. Bleibt zu hoffen, dass es trotz der Unterbrechung bei diesem Termin bleibt.

Jason: „Ich werde alt“

Schon zuvor gab der Schauspieler – unabhängig von Corona – im Gespräch mit Ellen DeGeneres bekannt, dass ihm seine Gesundheit zu schaffen mache. „Ich werde alt“, erklärte der 42-Jährige. So habe er sich unter anderem an den Augen und Rippen verletzt und musste deshalb auch operiert werden. „Ich liebe meinen Job und manchmal bin ich ein bisschen zu begeistert. Dann die Alterssache, du weißt schon, ich bin jetzt ein alternder Superheld.„

Der gebürtige Hawaiianer wurde durch die Serie „Game of Thrones“ einem internationalen Publikum bekannt. Für Momoa ist es nun bereits der vierte Auftritt als Aquaman. Die Rolle übernahm er nämlich auch in den DC-Verfilmungen „Batman v. Superman: Dawn of Justice“ von 2016 und „Justice League“ im Jahr 2017. Der erste Teil der Aquaman-Reihe war mit einem US-Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar einer der umsatzstärksten DC-Filme.