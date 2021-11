Mehr als zwei Wochen lang hat man in Australien nach der vierjährigen Cleo gesucht, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Jetzt heißt es aufatmen: Denn das Mädchen wurde gefunden! Laut Polizeiangaben befand sich das Kind in einem verschlossenen Haus.

Einsatzkräfte konnten Cleo wohlbehalten zu ihrer Familie zurückbringen.

Vermisstes Mädchen in Australien gefunden

Es waren zweieinhalb furchtbare Wochen, die die Familie Smith durchmachen musste. Denn während eines Campingausflugs in Westaustralien verschwand die vierjährige Cleo plötzlich auf mysteriöse Art und Weise. Ihre Mutter bemerkte erst in der Früh, dass ihre kleine Tochter nicht mehr da war. Laut Aussage, sei das Kind mitsamt seinem Schlafsack aus einem der beiden Räume des Familienzeltes entführt worden. Die kleine Schwester, neben der Cleo geschlafen hat, war jedoch noch anwesend. Zudem sei aufgefallen, dass der Zelt-Reißverschluss bis zu einer Höhe geöffnet war, die das Kind selbst nicht hätte erreichen können.

Der Fall hat weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt, erinnert er doch stark an den Fall von Maddie McCan im Jahr 2007. Die australische Regierung setzte sogar eine Belohnung von einer Million australischer Dollar (das sind etwa 650.000 Euro) für Hinweise zum Verschwinden der Vierjährigen aus. Etwa 100 Beamten suchten nach dem Mädchen. Jetzt wurde die kleine Cleo gefunden. Einsatzkräfte befreiten das Kind aus einem Haus in Carnavon, das rund 75 Kilometer von dem Campingplatz entfernt liegt.

Ermittler in Tränen ausgebrochen

Wie der stellvertretende Kommissar der Stadt Col Blanch mitteilte, habe man Cleo aus einem verschlossenen Haus befreit. „Dieses Ergebnis haben wir dank einer unglaublichen Polizeiarbeit erreicht„, so Kommissar Blanch gegenüber dem örtlichen Radiosender 6PR. „Wir haben nach der Nadel im Heuhaufen gesucht, und wir haben sie gefunden.“

Die Polizei hat das Gebäude gegen ein Uhr Früh aufgebrochen und die Vierjährige in einem der Zimmer vorgefunden. „Mein Name ist Cleo„, soll das Kind dann zu einem der Ermittler gesagt haben. Dann blieb kein Auge mehr trocken und nach Blanchs Schilderungen, seien selbst die erfahrenen Ermittler vor Erleichterung in Tränen ausgebrochen.

Verdächtiger festgenommen

Die Ermittler haben unzählige Hinweise, Daten und Spuren verfolgt, die von anderen Gemeindebewohnern oder Ermittler kamen. „Dann tauchte dieser hier auf und sie informierten mich und sagten: ‚Wir glauben, wir sind hier auf etwas gestoßen‚“, erzählt Polizeikommissar Chris Dawson. Eine verdächtige Person, die ebenfalls in diesem Ort wohnt, habe man in Gewahrsam genommen und befragt. Dabei soll es sich um einen 36-jährigen Mann handeln.

Cleo ist gesund und munter und konnte bereits wieder der Familie übergeben werden. Ihre Mutter, Ellie Smith, teilte die freudige Nachricht auf Instagram. Zu einem Bild ihrer Tochter schrieb sie: „Unsere Familie ist wieder ganz.“