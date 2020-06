Deine Augen machen Bling-Bling…und jeder ist sofort hin und weg. Nicht umsonst sagt man auch: Ein Blick sagt mehr als tausend Worte! Mit den Augen lassen sich unglaublich viele Emotionen transportieren, die wir manchmal nicht in Worte fassen können. Daher setzen wir unsere Augenpartie noch mehr in den Fokus und verraten euch fünf Tipps, wie auch ihr den perfekten Augenaufschlag easy hinbekommt.

1. Sparkle sparkle like a star!

Es klingt so easy und genau das ist es auch: Heller Lidschatten im inneren Augenwinkel kann wahre Wunder wirken, wenn es um strahlende Augen geht. Entweder etwas weißen oder cremefarbenen Lidschatten im inneren Augenwinkel auftupfen und gut verblenden. Optisch strahlst du noch mehr, wenn du etwas von dem Lidschatten oder Highlighter direkt unter dem höchsten Punkt deiner Augenbraue aufträgst. Ein heller Kajal, in nude oder cremeweiß, entlang der unteren Wasserlinie vergrößert das Auge optisch noch zusätzlich! Yeees, it’s your time to shine! ✨

2. Cool down!

Geschwollene Augen sind für den perfekten Augenaufschlag eher kontraproduktiv und lassen uns schnell müde und abgeschlagen aussehen. Da kommt das kühlende Augenserum Génifique Light Pearl Yeux von Lancôme genau richtig! Im Handumdrehen lässt es kleine Fältchen und Tränensäcke verschwinden und sorgt dank probiotischer Inhaltsstoffe für eine strahlende Augenpartie. Der Mascara Hypnôse verleiht den Wimpern anschließend den letzten Schliff und sorgt für einen hypnotisierenden Schwung und extra Volumen. Was will Frau mehr? 🖤

Foto: Lancôme

3. Tuschen, aber richtig!

Nicht nur der richtige Mascara ist essentiell für einen schönen Augenaufschlag. Das um und auf ist es, die Wimpern richtig zu tuschen. Dabei solltest du so knapp wie möglich am Wimpernansatz beginnen und in kurzen Zick-Zack-Bewegungen bis an die Wimpernspitzen gehen. Auch mehrere Durchgänge sind empfehlenswert. Dazwischen die Schichten immer etwas antrocknen lassen! Am unteren Wimpernkranz ist Vorsicht geboten. Hier solltest du nicht zu dick auftragen, da das Auge sonst optisch nach unten gezogen wird.

4. Wasser marsch!

Wir können es nicht oft genug predigen: Viiiiel Wasser trinken hilft dem Körper Gift- und Schadstoffe auszuschwemmen und kann so helfen geschwollene Augen oder Augenringe zu verringern. Zwei bis drei Liter Wasser oder ungesüßter Tee am Tag sollten es schon sein, um den Wasserhaushalt zu optimieren. Auch eine salzarme Ernährung kann helfen geschwollenen Augen den Kampf anzusagen. Wer nämlich stark gesalzene Speisen isst, sorgt dafür, dass sich Wasser im Körper vermehrt einlagert. Also: Wasser marsch und Tränensäcke adios! 😎

5. Koffein-Kick!

Koffein sorgt für einen wachen Blick – und nein damit meinen wir leider nicht Kaffee in flüssiger Form, sondern vielmehr das, was nach dem Kaffeekochen übrig bleibt. Feiner Kaffeesatz, Kaffeepulver oder der Inhalt eines Kaffeepads kann nämlich super wiederverwendet werden. Und zwar als Augenmaske! Dafür den Kaffee mit ein paar Tropfen Wasser zu einer geschmeidigen Paste rühren und unter den Augen für zehn Minuten einwirken lassen. Das Koffein sorgt dafür, dass die Durchblutung angeregt wird und die Haut praller und frischer aussieht. Probieren lohnt sich! ☕

