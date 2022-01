Monatelang sorgte die Ermordung von Gabby Petito für internationales Aufsehen. Denn nach einem Roadtrip mit ihrem Verlobten kehrte die junge Frau nicht mehr nach Hause. Wie das FBI jetzt bekannt gibt, hat ihr Verlobter offenbar den Mord an ihr gestanden.

In seinem Notizbuch soll er darüber geschrieben haben.

Gabby Petito: Ihr Verschwinden sorgte für internationales Aufsehen

Es sollte ein entspannter Roadtrip mit ihrem Verlobten sein. Doch der Traumurlaub voller Instagram-Fotos und YouTube-Vlogs endete für Gabby Petito tödlich. Denn als sie im September 2021 von ihrem Roadtrip mit Brian Laundrie nicht mehr nach Hause kommt, machen sich die Eltern schnell Sorgen. Während Laundrie bei seiner Familie ist, bangen Gabbys Eltern um ihre Tochter und melden sie schließlich als vermisst.

Was folgt ist ein internationaler Medienrummel um die vermisste Gabby, Hobby-Detektive versuchen gemeinsam mit offiziellen Behörden zu klären, wo die junge Frau ist. Wochen später wird Gabby schließlich tot aufgefunden. Die Todesursache: Gabby wurde erwürgt.

Ihr Verlobter wird daraufhin schnell zur „Person von Interesse“. Doch auch er verschwindet und wird nach einer wochenlangen Suche tot aufgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich selbst getötet hat.

Brian Laundrie gab schriftliches Geständnis

Was genau mit Gabby passiert ist, konnte nicht vollständig geklärt werden – zumindest bis jetzt. Denn bei der Suche nach Laundrie fanden die Ermittler auch seine persönlichen Gegenstände; darunter auch ein Notizbuch. Und in diesem soll er über Gabbys Tod geschrieben haben, wie das FBI jetzt bestätigt. Vor seinem Suizid habe er in dem Notizbuch gestanden, dass er Gabby getötet hat.

Ein schriftliches Geständnis, das jetzt Konsequenzen für die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat. Denn diese sollen in Kürze eingestellt werden. „Alle logischen Schritte der Untersuchung sind in diesem Fall abgeschlossen worden“, erklärt der FBI-Agent Michael Schneider. „Die Ermittlungen ergaben, dass außer Brian Laundrie keine weiteren Personen direkt in den tragischen Tod von Gabby Petito verwickelt waren.“

Weder Gabbys noch Brians Familie haben sich bisher zu den neuen Erkenntnissen geäußert.