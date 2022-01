US-Schauspielerin Regina King erlebt gerade Unvorstellbares. Denn mit nur 26 Jahren nimmt sich ihr einziger Sohn – Ian Alexander Jr. – das Leben. In einem ersten Statement trauert sie jetzt öffentlich.

Achtung: In dem Artikel werden die Themen Tod und Suizid besprochen!

Suizid: Regina King trauert um ihren Sohn

Erst am Mittwoch feierte Ian Alexander Jr. seinen 26. Geburtstag. Jetzt trauert seine Mutter – die Schauspielerin Regina King – öffentlich um den Tod ihres Sohnes. Denn Ian Alexander hat sich das Leben genommen.

„Unsere Familie ist zutiefst erschüttert über den Verlust von Ian“, sagt King in einem ersten Statement gegenüber dem „People“-Magazin. „Er war ein so helles Licht, das sich so sehr um das Glück anderer kümmerte. Unsere Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser privaten Zeit. Danke.“

Worte, die nur erahnen lassen, wie schwer dieser Verlust die Familie trifft. Denn Ian Alexander war Reginas einziges Kind, das sie mit ihrem Ex-Ehemann Ian Alexander Sr. hatte. Genauso wie sein Vater wurde Ian DJ und war begeisterter Musikfan.

Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn war sehr eng, wie King in Interviews betonte. Ihr Sohn war ihr ganzer Stolz. „Sie wissen nicht, was bedingungslose Liebe ist. Man sagt vielleicht, man wisse es, aber wenn man kein Kind hat, weiß man nicht, was das ist“, zitiert sie das „People“-Magazin. „Wenn man es erlebt, ist es das Erfüllendste überhaupt.“

Gemeinsame Tattoos und enge Beziehung

Als Zeichen der gegenseitigen Zuneigung hatten die beiden sogar das gleiche Tattoo: ein Schriftzug, der „bedingungslose Liebe“ auf Aramäisch bedeutet. Während Regina ihren Schriftzug am Arm hat, trug ihr Sohn seinen auf der Schulter.

Auch auf Roten Teppichen begleitete Ian seine Mutter gerne und schwärmte von der Oscarpreisträgerin, bezeichnete sie als „Super-Mom“ und betonte, wie sehr er die gemeinsame Zeit mit ihr genieße.

Solltest du auch Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.