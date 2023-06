Wer sich aktuell auf TikTok rumtreibt, kommt an einem Trend nicht vorbei: „Belly Press“! Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Verdauungshilfe oder eine Workout-Inspiration. Nein, es hat mal wieder was mit Sex zu tun. Dieser viral gegangene Hack soll uns intensiviere Orgasmen bescheren. Klar haben wir es ausprobiert und was sollen wir sagen: Dieser TikTok Hack ist wirklich mal ein Game-Changer.

Wir haben uns für euch ins Zeug gelegt und den neuen Sex Hack probiert.

Hält der neue TikTok Trend was er verspricht?

Was haben wir der Videoplattform TikTok nicht alles zu verdanken! Zum Beispiel, wie wir Wasser frittieren, oder dass wir bei einer ordentlichen Dusche doch unseren Finger in den Po stecken sollten. Und natürlich halten sich die User der Plattform auch nicht mit Ratschlägen zum Sexleben zurück. Neuester Hack, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet: die Technik des „Belly Press“ deren Hashtag mittlerweile über 2,1 Millionen Aufrufe zu verbuchen hat. Vor allem weibliche User nutzen TikTok nun, um ihre positiven Erfahrungen mit der Methode zu teilen. Na logo, dass wir der Sache auf den Grund gehen mussten 😉

Und so geht’s

Während der klassischen Penetration (also Penis in der Vagina) soll der Unterbauch der Frau vom Partner gedrückt werden. Damit soll neben dem Glied oder Dildo von Innen zusätzlich der G-Punkt von außen stimuliert werden. Der externe Druck direkt über dem Schamhügel soll eine zusätzliche Möglichkeit sein, die Klitoris zu stimulieren und dabei zum Orgasmus zu kommen.

Klingt simpel und vielversprechend, aber bevor wir gleich zur Sache kommen wollen wir als gebranntes TikTok Kind doch erstmal einen anatomischen Blick auf das Innenleben der Klitoris werfen. Dabei wird uns schnell klar, dass dort alle Bindegewebe und Muskeln im Beckenbereich miteinander verbunden sind. Wie ein stromführender Draht verbinden sich Nervenfasern und Blutgefäße, um bereitwillig Nachrichten zwischen unseren Körperteilen zu übertragen. Es könnte also durchaus Sinn machen, durch den äußeren Druck unser Vergnügen zu steigern.

Übung macht den Meister

Nach einer kurzen Instruktion unseres Boys sind wir also bereit den TikTok-Hack in die Tat umzusetzen. Das schwierigste ist dabei erstmal für uns die richtige Position zu finden. Nach etwas planlosen Herumprobieren können wir uns darauf einigen, dass Doggystyle von hinten die bequemste Stellung für uns ist. So kommt unser Boy bequem mit der Hand zum Unterbauch während er uns von hinten intensiv penetriert. Zudem können wir ihm dabei helfen, den für uns richtigen Druck auszuüben.

Die nächste Schwierigkeit ist für uns, den richtigen Punkt zu finden, der sich gut anfühlt. Es ist ein Zusammenspiel von Druck, Bewegung und Intensität. Wir probieren rhythmische Bewegungen von einer in die andere Richtung. Dann wenden wir den absoluten Pro-Trick an – schnappen seine Hand, die mit den Fingerspitzen zu unserem unteren Schambein zeigt und ziehen diese zusätzlich nach oben in Richtung Nabel, um damit die Haut, die die Klitoris-Eichel bedeckt, anzuheben. Halt – da ist der Punkt! Nach fünf Minuten und lauten Ohhs und Ahhs ist die Sache klar: Dieser Hack hat tatsächlich Potenzial unser aller Sexleben zu verbessern!

Der Hack erlaubt den gemischten Orgasmus

Der Vorteil beim „Belly Press“ Trick ist zweifellos der zusätzliche Druck in der Nähe des G-Punkts. Die Kombi einer gewissen Stimulation der Klitoris und der Penetration von Innen erlaubt den sogenannten gemischten Orgasmus. Wer von euch es geschafft hat unterschiedliche Orgasmen wie den klitoralen oder den vaginalen Orgasmus zu erreichen und erkennen weiß, dass eine gemischte Form der Gipfel des Vergnügens ist.

Apropos der Gipfel: einige User:innen berichten, dass die Technik ihnen erlaubt, den Gebärmutterhals zu stimulieren. Dazu könntet ihr einfach ausprobieren, ein paar Zentimeter höher zu gehen. Ihr schafft es dennoch nicht zum großen O? Kopf hoch – in jedem Fall hilft euch die Methode, die wichtigsten erogenen Bereiche eures Körpers zu erforschen und zu stimulieren. Und Übung macht ja bekanntlich den Meister.

Funktioniert „Belly Press“ auch beim Mann?

Jetzt fragt ihr euch natürlich, ob der Trick auch bei eurem Boy funktioniert? Die TikTok-Userin und Krankenschwester Jacey sagt ja. Auch hier kann ein Druck auf seinen Unterbauch den Orgasmus verbessern. Sein perfekter Spot soll sich fünf Zentimeter oberhalb der Blase befinden. Hier geht’s zum Video: