Hattet ihr schon mal eine Horror-Begegnung, die ihr euch nicht erklären konntet? Leser teilen ihre schaurigsten paranormalen Erfahrungen, von denen sie schwören, dass sie genau so passiert sind. Und hier sind unsere Top 10.

Warnung: Diese Erlebnisberichte solltest du nicht vorm zu Bett gehen lesen.

Diese Horror-Erlebnisse sind nichts für schwache Nerven.

Wir hatten mal wieder Bock uns zu fürchten und haben uns durch die fürchterlichsten Erlebnisse von Reddit-Usern gescrollt. Und hier sind unsere Top 10.

1. Falsches Spiegelbild

„Ich war ungefähr 12 Jahre alt und wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pinkeln musste. Ich ging über den Flur zu dem kleinen Badezimmer, schaltete das Licht ein und wollte gerade nach dem Toilettensitz greifen, als ich aufblickte und ein Gesicht im Spiegel sah. Es war nicht mein Gesicht. Es war, als stünde jemand auf der anderen Seite, rechts, mit dem Gesicht direkt neben dem Glas, und starrte mich an. Ich habe es nur für einen kurzen Moment gesehen, aber es hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich schrie und rannte raus, um meinen Vater zu suchen. Natürlich hat mein Vater nachgeforscht, mich dann beruhigt oder es zumindest versucht. Schließlich hatten wir eine Gebetssitzung, weil ich so ausgeflippt bin. Irgendwann muss ich wieder eingeschlafen sein.

Schneller Vorlauf zu meinen 30ern: Ich hatte das Ereignis längst vergessen. Eines Abends, als mein Vater zu Besuch war, brachte er das Event leise zur Sprache. ‚Erinnerst du dich daran, dass du einmal ein Gesicht im Spiegel gesehen hast …‘ Plötzlich kam es mir wieder in den Sinn und es jagte mir einen Schauer über den Rücken. ‚Ja, ich erinnere mich.‘ ‚Nun…‘ sagte er, ‚manchmal denke ich an diese Nacht.‘ Er blickte mit ernster Miene zu Boden. ‚Ich habe es auch gesehen.‘ Er fuhr fort, genau zu beschreiben, was ich gesehen hatte. Wir haben keine Ahnung, was das war. Anscheinend, als er nachforschte, sah er es und war selber am Durchdrehen. Anscheinend war die Gebetsstunde auch für seine eigenen Nerven. Ich respektiere ihn dafür, dass er mir diesen Leckerbissen bis zu meinen 30ern vorenthalten hat, aber ich wünschte irgendwie, er hätte es mir nie erzählt.“

2. Seltsame Babyabdrücke

„Kennt ihr die Abdrücke, die ihr an kalten Tagen in eurem Auto auf die Scheibe haucht und auf das Glas malen könnt? Ich stieg in mein Auto und als ich auf die Windschutzscheibe schaute, sah ich ein paar kleine Babyhände. Ich fand es seltsam, dass jemand ein Baby auf der Windschutzscheibe meines Autos spielen lässt. Ich verspürte den Drang, die Babyabdrücke zu berühren, und als ich sie berührte, wischte ich die Handabdrücke weg. Die Handabdrücke wurden aus dem Inneren meines verschlossenen Autos gemacht.“

3. Das Geisterhotel

„Ich war im Flamingo Hotel in Las Vegas (ältestes Anwesen am Strip mit einer schmutzigen Mafia-Geschichte). Mitten in der Nacht wachte ich auf und sah eine dunkle Gestalt, die sich um das Fußende meines Bettes bewegte und die Lücke zwischen den beiden Einzelbetten zu mir kam. Ich schaltete das Licht ein, und da war die volle Gestalt eines Mannes in einem Sportblazer aus den 60ern, mit Blut im ganzen Gesicht. Ich schrie „Geh weg!“ und fing an, meinen Arm in seine Richtung zu schleudern. Einfach so ist er verschwunden. Ich weckte meinen Freund im anderen Bett und mein Kumpel sagte: „Was zum Teufel schlägst du?!“ Ich sagte es ihm und er lachte mich aus. Am nächsten Morgen sagte mein Kumpel, nachdem ich eingeschlafen war, tropfte Wasser auf seinen Kopf, aber es gab kein Leck an der Decke und er war überzeugt, dass wir eine paranormale Begegnung hatten.“

4. Nachricht aus dem Jenseits

„Meine Freundin Sarah war in einem Nachtclub, völlig betrunken, als sie das überwältigende Verlangen verspürte, einem völlig Fremden zu sagen, dass ihr Bein schmerzt (Edit: tat es nicht). Alles ein bisschen seltsam, sie ignorierte es, aber das Verlangen hörte nicht auf. Also ging sie zu diesem Typen und sagte: „Ich weiß, das ist verrückt, aber ich habe das große Bedürfnis, dir zu sagen, dass mein Bein weh tut. Ich weiß, dass das verrückt ist! Entschuldigung!“ Aber er bricht in Tränen aus. Es stellte sich heraus, dass sein Vater gerade gestorben war und sie zuvor einen Pakt geschlossen hatten, dass er ihm, wenn es ein Leben nach dem Tod geben würde, eine Nachricht mit einem völlig zufälligen Satz geben würde. Somit konnte es keine Fehler geben, und sie entschieden, dass ‚Ich habe mein Bein verletzt‘ diese Nachricht sein sollte.“

5. Der 3. Stock

„Bei meinem vorherigen Job, als unser Gebäude noch im Bau war, waren die einzigen Etagen, die belegt waren, die 1., 2., 5., 6. und 7. Etage. Einmal war ich allein im Aufzug, der vom 1. in den 6. Stock fuhr, als er plötzlich anhielt und sich im 3. Stock öffnete. Normalerweise würde ich es einfach ignorieren, aber es gab überall Gerüchte, dass ein Geisterkind auf den leeren Etagen herumspielte. Also drückte ich so schnell ich konnte den geschlossenen Knopf. Als die Tür geschlossen wurde, hörte ich Geräusche, als würde jemand mit den Fingern an die Wände [des] Aufzugs klopfen.“

6. Daddys letzter Scherz

„Eines Nachts, ein paar Tage nach dem Tod meines Vaters, ging der Drucker im Schlafzimmer von alleine an und druckte mitten in der Nacht immer und immer wieder ‚Hi Dad‘. Ich konnte es nur stoppen, indem ich den Stecker zog. Es war kein vernetzter Drucker. Meine Frau und ich sprachen eine Weile darüber und kamen zu dem Schluss, dass mein Vater einen letzten Schabernack mit uns machte. Ich hatte jahrelang Gänsehaut, daran zu denken.“

7. Der Mann im Spiegel

„Als mein Freund ungefähr vier Jahre alt war, sprach er mit einem Mann, den er im Spiegel sah. Natürlich waren seine Eltern neugierig auf sein Verhalten und stellten ihm Fragen über den Mann. Er erzählte seinen Eltern Details über den Mann, einschließlich seines Aussehens, seiner Hobbys und wie er starb. Es stellte sich heraus, dass einer der ehemaligen Besitzer des Hauses ein Mann war, der im Haus Selbstmord begangen hatte, und er stimmte mit den Beschreibungen des Mannes überein, den mein Freund im Spiegel sah. Als seine Eltern davon erfuhren, zogen sie einen Monat später aus dem Haus.“

8. Die geheime Tür

„Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, hatte ich einen wiederkehrenden Albtraum, dass eine meiner Puppen zum Leben erwachte, mit mir spielte und dann versuchte, mich mit ihr in meinen Schrank zu ziehen. Zuerst folgte ich ihr in den Schrank, aber dann zeigte sie mir diese kleine Tür hinten im Schrank, und mein Herz fing an zu rasen. Ich weiß nicht, was es mit dieser Tür auf sich hatte, aber ich wusste, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn ich durch sie hindurchginge … Ich begann mich zu wehren und versuchte mich zurückzuziehen, aber die Puppe war zu stark und fing an, mich durch die Tür zu ziehen. An diesem Punkt im Traum wachte ich immer schreiend auf.“

„Das Schlimmste war, dass ich schlafwandelte, also wachte ich manchmal neben meinem Schrank auf. Jede Nacht vor dem Schlafengehen ließ ich meine Eltern sicherstellen, dass es keine kleine Tür hinter meinem Schrank gab. Neulich sprach ich mit meiner Mutter, als dieser Traum wieder hochkam. Ich lache darüber, wie lächerlich paranoid ich wegen Puppen und diesem Schrank war. Da wurde meine Mutter still. Sie erzählte mir, der gruselige Teil dieses Traums sei nicht die Puppe gewesen; es war die Tatsache, dass es früher eine kleine Tür an der Rückseite des Schranks gab, aber als ich ein Jahr alt war, haben sie das Haus umgebaut und eine Wand angebracht, dort wo früher die Tür war. Ich hätte mich unmöglich an diese Tür erinnern können, aber Jahre später träumte ich immer wieder davon. Keiner meiner Freunde glaubt diese Geschichte, aber ich schwöre, sie ist wahr.“

9. Die Geburtstagsparty

„Draußen war es noch dunkel und es regnete. Meine Tochter sagte mir, dass ein Geist auf der hinteren Decke sei, und dann sagte sie mir, dass heute der Geburtstag des Geistes sei und sie für ihn Happy Birthday singen wolle. Wieder einmal ignorierte ich größtenteils, was sie sagte … wir sangen und wünschten dem Geist alles Gute zum Geburtstag und machten mit unserem Leben weiter. … Später an diesem Tag suchte ich aus purer Neugier den Nachruf des Mannes, der in unserem Haus gestorben war. Es war sein verdammter Geburtstag.“

10. Du bist ertrunken

„Als ich ein kleines Kind war, hatte ich jahrelang jede Nacht denselben Traum vom Ertrinken, dass eine riesige Welle über mich hereinbrach und ich auf den Grund sank. Jahre später hatte ich in einem Sommer während des Studiums einen Aushilfsjob als Postzusteller. Ich sah diese alte Dame auf einer Veranda sitzen und auf mich warten. Als ich dort oben ankam, sah sie mich an und sagte mit ausländischem Akzent: „Du bist ertrunken, als Ozeanien in den Wellen versank.“ Das hat mich zum Ausflippen gebracht.“