Wenn das Jahr 2023 im Zeichen von irgendwas oder irgendwem steht, dann ist es wohl Taylor Swift. Und zum krönenden Abschluss dieses Jahres gibt Billboard pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen bekannt, dass die Sängerin einen weiteren Rekord gebrochen hat. Ihr Album „1989 (Taylor’s Version)“ ist nämlich seit 67 Wochen auf Platz 1 der Charts.

Damit zieht sie als Solokünstlerin mit Elvis Presley gleich.

Taylor Swift erreicht nächsten Rekord

Sie ist unaufhaltsam und räumt einen Rekord nach dem anderen ab. Nachdem sie vom Time Magazine zur „Person of the Year“ gekürt worden ist, kommt jetzt die Schlagzeile zu ihrem Erfolg. Wie Billboard jetzt bekannt gibt, markiert Taylors aktueller Platz 1 mit „1989 (Taylor’s Version)“ die 67. Woche, in der ein Album von ihr an der Spitze der Billboard 200 Charts steht.

Das hat vor ihr nur ein einziger Solokünstler geschafft – und zwar niemand geringeres als Elvis Presley. Damit holt sie den King of of Rock ’n‘ Roll für die meisten Wochen ein, die ein Solokünstler auf Platz 1 der Billboard-Charts verbracht hat.

Wird sie den King of Rock ’n‘ Roll überholen ? So unwahrscheinlich ist das ganze laut Variety definitiv nicht. Denn noch ist das Jahr nicht vorbei! Demnach kann es gut passieren, dass sich die „Shake it Off“-Interpretin den Titel mit 68. Wochen ganz für sich alleine holt. Bye, Elvis Presley!

Beatles noch an der Spitze

Die Sängerin ist schon längst im Musik-Olymp angekommen. Wenn sie es schafft, Elvis zu überholen, ist sie als Interpretin trotzdem nicht ganz an der Spitze. Denn vor ihr liegt noch die Kultband von John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison aka die „Beatles“.

Als Solokünstlerin mag sie mit der weiteren Woche an der Spitze stehen, aber um die Band zu überholen, müsste ihr Album noch fast dieselbe Anzahl an Wochen am US-Thron verweilen. Denn die Beatles stehen laut Variety mit unsagbaren 132 Wochen weit abgeschlagen an der Spitze. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Verdient hat die 34-Jährige ihren Erfolg! Es bleibt spannend mit der „Blank Space“-Interpretin.