Ken wünscht allen Barbie-Fans frohe Weihnachten: Aber nicht aus dem Barbieland – sondern aus einem Aufnahmestudio! Ryan Gosling kreiert gemeinsam mit Musikproduzent Mark Ronson eine Weihnachtsversion von dem Song „I’m Just Ken“. Die Hit-Single aus dem „Barbie“-Film sicherte sich wochenlang die Spitze in den weltweiten Musikcharts.

Vor kurzem veröffentlichte die Plattenfirma Atlantic Records das Musikvideo auf ihrem YouTube-Kanal.

Ryan Gosling überrascht Fans

Man kann es nicht oft genug sagen: 2023 ist das Jahr von „Barbie“! Auch wenn sich das Jahr dem Ende neigt, gibt es immer wieder einen Nachschub an Neuigkeiten aus der „Barbie“-Bubble, die Aufmerksamkeit erregen. Schließlich ist „Barbie“ der erfolgreichste Kinofilm des Jahres. Wer sich also dachte, das „Barbie“-Fieber sei nur eine temporäre Sache, der hat sich wohl geirrt. Erst vergangene Woche wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 18 Nominierungen für die Komödie bei den Critics Choice Awards 2024. Und jetzt gibt es auch noch eine Weihnachtsüberraschung für alle Fans!

Ryan Gosling stellte sich gemeinsam mit Musikproduzent Mark Ronson ins Aufnahmestudio für die Aufnahme einer Weihnachtsversion der Hit-Single „I’m Just Ken“ aus dem erfolgreichen Kinofilm. Wer hätte sich gedacht, dass Ken dieses Jahr den Weihnachtsmann spielt und seine Fans mit einer Weihnachtsversion seines Songs überrascht? Die Plattenfirma „Atlantic Records“ veröffentlichte neulich das Musikvideo auf ihrem YouTube-Kanal. Seither ist die Freude unter den Barbie-Lovers riesig!

Unter dem Musikvideo auf YouTube sammeln sich zahlreiche Kommentare von „Barbie“-Fans, die sich über diese Überraschung mehr als nur freuen! “ OMG. DIES ist der Mix, den ich von Anfang an wollte. Die Glocken, der Beat, Ryans neue Stimme – es ist chef’s kiss, ich liebe es!“ , schwärmt etwa ein Fan. Eine weitere Userin schreibt: „Mein Herz!! Das Weihnachtslied, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen! Ryan hat den Oscar verdient!!“. Ob der Film-Cast eines Tages mit einem Oscar ausgezeichnet wird, steht zwar noch in den Sternen, aber eine Sache ist klar: Wir haben alle Barbieland tief in unser Herz geschlossen!

„Merry Christmas Barbie, wo immer du bist“

Nun zurück zum Video: Im Intro des Videos ist Gosling gemeinsam mit dem Musikproduzenten und anderen Musiker:innen zu sehen, während sie über den Song diskutieren. Im Aufnahmestudio herrscht richtiges Christmas-Feeling: Es ist weihnachtlich geschmückt mit viel Bling-Bling und bunten Lichterketten. Bevor der 43-Jährige Schauspier mit der neuen Version des Songs zu singen beginnt sagt er: „Die Welt kann Kens Stimme haben, aber nur Barbie bekommt seine Augen“. Daraufhin setzt er seine Sonnenbrille auf und legt los. Übrigens braucht ihr euch bezüglich des Songtextes keine Sorgen machen! Denn an den Lyrics der Hit-Single hat sich nichts verändert, das Lied ist nur Christmas-like gestaltet worden. Am Ende des Musikvideos kommt dann noch eine süße Überraschung! Ken sendet nämlich einen Weihnachtsgruß aus: „Merry Christmas Barbie, wo immer du bist“.

Es gibt nicht nur die Weihnachtsversion des Liedes, sondern eine gesamte Extended Play mit dem Titel „Ken The EP“. Die EP kann man seit dem 20. Dezember auf Musikstreamingplattformen, wie „Spotify“ mit insgesamt vier Nummern anhören: