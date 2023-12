2023 kann offiziell als das „Barbie“-Jahr announced werden. Die Critics Choice Awards haben offiziell ihre Nominierungen für die diesjährigen Filmkategorien bekannt gegeben. Die Komödie stellt dabei alles in den Schatten und stellt einen neuen Rekord an Nominierungen auf.

Die Nominierungen wurden am Mittwochabend bekannt gegeben.

18 Nominierungen für „Barbie“

Am Mittwochabend wurden die Nominierungen für die 29. Critics Choice Awards 2024 bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird am 14. Jänner 2024 stattfinden. Erfreuliche Nachrichten für den Cast der erfolgreichen Komödie „Barbie“: Sie dominieren mit insgesamt 18 Nominierungen. Der Film hat seit seinem Erscheinungsdatum all unsere Herzen erobert und jegliche Rekordmarken gebrochen. Aber nicht nur das: Auch das unfassbar gute Marketing hat uns alle dieses Jahr in die Barbie-World gezogen. Der Film von Regisseurin Greta Gerwig hat mit 18 Nominierungen zugleich einen neuen Rekord aufgestellt.

„Barbie“ kämpft unter anderem bei der Preisverleihung um den Award der Kategorie „Bester Film“. Unsere Lieblingsbarbie, Margot Robbie, darf sich über ihre Nominierung in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ freuen. Auch America Ferrera und „Beach-Ken“, also Ryan Gosling, dürfen Freude empfinden. Die zwei wurden nämlich in den Nebendarsteller-Kategorien nominiert. Außerdem gibt es für die Spielzeug-Verfilmung in den Kategorien „Beste Komödie“, „Beste Regie“, „Bestes Kostümdesign“ und „Bestes Haare & Make-up“ eine Auszeichnung zu gewinnen.

Ob und wie viele Kategorien der Hit-Film bei den Critics Choice Awards abräumen wird, sehen wir dann am 14. Jänner.

Dürfen sich Fans auf „Barbie 2“ freuen?

Filmfans überlegen bereits seit der Veröffentlichung von „Barbie“, wie es denn mit dem Film weitergehen könnte. Denn in Zeiten von Sequels, Prequels, Spinoffs, Remakes und Co wäre es doch ungewöhnlich, wenn „Barbie“ den Erfolg nicht so gut wie möglich ausnutzen würde. Insbesondere, wenn man bedenkt, welchen Hype es auch außerhalb des Films mit Marketing-Kampagnen, Merchandise und Co gab.

Beim großen „Barbenheimer“-Interview von Variety im Rahmen der „Actors on Actors“-Reihe konfrontierte auch „Oppenheimer“-Schauspieler Cillian Murphy Margot Robbie mit der Frage, ob sie sich denn eine Fortsetzung vorstellen könnte. Und ganz so sicher wie die Fans ist sich Margot nicht. „Wir haben alles in diesen Film gesteckt und er ist so gut“, erklärt sie. Und eben deshalb ist sie sich nicht sicher, ob es eine Fortsetzung geben wird. Auch wegen einem ganz besonderen Aspekts des Films. „Ich war so stolz darauf, dass es ein Original war, also keine Fortsetzung oder ein Prequel oder ein Remake, was heutzutage immer seltener wird“, betont sie. „Ein Teil von mir denkt fast, oh nein, wenn wir einen ‚Barbie 2‘ machen, dann… Ich weiß es nicht.“

„Barbie zu spielen, ist einfach das Beste“

Ganz ausschließen will sie eine Fortsetzung aber dennoch nicht. Denn: „Gleichzeitig würde ich alles tun, um wieder mit Greta [Gerwig, der Regisseurin] und Ryan [Gosling, der Ken spielte] am Set zu sein und wieder Barbie zu spielen“, so Margot. „Barbie zu spielen ist einfach das Beste. Es macht einfach so viel Freude [….] Also ist es kein Nein. Aber es würde auch eine Menge brauchen, um dem gerecht zu werden.“