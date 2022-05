Der Sommer naht und damit auch Strandurlaube, Sonnenbäder und Abkühlungen im Wasser. Die Frage aller Fragen: Wie stylen und pflegen wir unsere Haare in dieser Saison? Die Antworten darauf hat keine Geringere als Promi-Stylistin Serena Goldenbaum. Denn sie verrät uns, welche Haartrends jetzt besonders angesagt sind und auf welche Pflege wir auf keinen Fall verzichten sollten.

Plus: Alle Produkte, die den Sommer noch schöner machen!

Promi-Stylistin Serena Goldenbaum im miss-Interview

Es ist ein heißer Tag in Hamburg, an dem wir mit Promi-Stylistin Serena Goldenbaum einen kühlen Platz suchen, um uns über ein Thema zu unterhalten, das uns gerade brennend interessiert: Wie stylen wir unsere Haare im Sommer? Schließlich treffen hier hohe Temperaturen, Salzwasser und Sonne aufeinander. Wenn uns das jemand beantworten kann, dann Serena! Schließlich ist sie schon seit 30 Jahren Hair- und Make-up-Stylistin und hat bereits mit Megastars wie Naomi Campbell, Heidi Klum und Helene Fischer zusammengearbeitet.

Was sie an ihrem Beruf so liebt, hat sie uns im Interview verraten. „Ich würde wirklich sagen, dass ich in den letzten 30 Jahren alles gemacht habe. Es ist einfach toll, dass der Beruf das ermöglicht. Man sieht tolle Persönlichkeiten, kreative und außergewöhnliche Menschen“, so Serena. Wie etwa Sylvie Meis, mit der sie bereits seit 15 Jahren zusammenarbeitet. Doch es ist nicht immer alles so glamourös, wie es scheint. „Wir sind zusammen durch ihre Krebserkrankung gegangen. Ich kenne sie auch ohne Haare“, erzählt die Stylistin. Wenn man jemandem buchstäblich so nahe kommt, dann teilt man auch Dinge aus dem Privatleben miteinander.

Mit uns spricht Serena über die schönsten Highlights in Sachen Haare, die in diesem Sommer auf uns zukommen. Macht euch also bereit auf fünf Haartrends, an denen wir jetzt einfach nicht mehr vorbeikommen.

1. Glänzende und satte Haarfarben

Nichts heißt die Sonne und hohe Temperaturen so willkommen, wie ein passender Haartrend. Dazu gehören natürlich auch Haarfarben. Welche davon in dieser Saison ganz besonders angesagt sind, weiß Serena Goldenbaum. Der Sommer hat ein Motto: „Alles, was Glanz hat!“, so die Stylistin. „Blond, hellblond, aschblond, gräuliches Blond, aber auch Karamell sind immer noch ein Mega-Trend.“ Doch nicht nur helle Haarfarben versprühen in dieser Saison gute Stimmung; wir können auch auf das komplette Gegenteil setzen: „Auch dunkle, satte Haarfarben sind angesagt.“

2. Frisuren im Effortless-Look

Eines steht schonmal fest: Im Sommer muss es Frisuren-technisch schnell gehen und es darf auch nicht zu kompliziert sein, schließlich wollen wir ja nicht schon schweißgebadet sein, bevor wir überhaupt aus dem Haus gehen. Vor allem ein Frisurentrend steht hier im Fokus: „Waves hoch und runter! Vor allem die S-Wave ist besonders angesagt. Die kann man sehr gut und schnell mit einem Glätteisen machen. Außerdem ist sie auch nicht zu glamourös, sondern eher ein bisschen lockerer.“

Denn in diesem Sommer geht es um den Effortless-Look. Da darf eines nicht fehlen: „Braids in allen Formen und Facetten. Entweder ganz aufwendig oder super easy, in Form eines Ponytails, wo man einfach nur einzelne Strähnen flechtet. Das lieben die Leute! Ich weiß auch warum: es hat Style und ist sehr haltbar“, verrät die Stylistin. Doch das war noch nicht alles: „Vom Schnitt her würde ich sagen, ist der Englische Shag wirklich sehr angesagt. Vorne ein bisschen voller, nach unten hin wird es dünner. Und auch ein klassicher Pony oder Curtain Bangs sind noch immer im Trend. Form und Struktur geben den Ton an.“ Übrigens: Diese Hairstyles eignen sich auch allesamt bestens als Beach-Frisur!

3. Funkelnde Haar-Accessoires

Was wäre eine Frisur ohne passende Haar-Accessoires? Genau: Nur halb so schön. Deshalb sollten wir auch nicht darauf verzichten, unsere Haapracht mit dem ein oder anderen Extra aufzuwerten. Besonders beliebt in diesem Jahr sind laut Serena Goldenbaum Haarreifen. Kein unpraktischer Trend; immerhin befreit man das Gesicht hiermit von nervigen Haarsträhnen und sieht dazu auch noch super aus. Und auch ein funkelndes Detail darf laut Serena nicht fehlen: „Was ich auch merke: Perlen sind gerade nicht nur bei Bräuten sehr beliebt. Viele arbeiten sie auch einfach in den Ponytail ein.“

4. Styling-Vorbild: Kardashians

Wir können es nicht mehr leugnen: Immer öfter ertappen wir uns dabei, dass wir auf Instagram und Co. nach Styling-Inspos suchen und dann auf den Accounts von gerade sehr angesagten Promis landen. Eine, die sich mit Celebrities wirklich gut auskennt, ist Serena. Dabei verrät sie uns auch gleich, welche VIPs wir uns zum Vorbild nehmen können, wenn es um Haartrends geht. „Die Kardashians sind hier wirklich gut dabei. Die haben einfach die besten Leute, die für echte Showstopper sorgen. Wie bei Kim Kardashian aktuell das Weiß-Blond. Einfach cool, so ein Statement zu machen. Das finde ich sehr mutig.“ Also was lernen wir daraus: Am besten alle Kardashians abonnieren und die Veränderung ihrer Haare genau im Blick haben …

5. Feuchtigkeitsspendende Pflege

Was im Sommer neben trendigen Hairstyles und schönen Farben nicht fehlen darf, ist die Pflege. Hier stimmt auch Serena zu: „Gerade Sonne, Strand und Salzwasser können sehr austrocknend sein.“ Die eben genannte Mischung kann sich ziemlich schlecht auf die Haare auswirken. „Wenn man im Salzwasser badet und anschließend in der Sonne ist, wirkt das wie eine schleichende Blondierung. Diesen Prozess kann man nur unterbrechen, wenn man eine Spülung verwendet, die einen sauren PH-Wert hat“, verrät Serena.

Was wir sonst noch tun können, um unsere Haare im Sommer zu schützen? „Hier ist es umso wichtiger, Conditioner zu verwenden, einmal in der Woche eine Kur und auch Haarspitzenfluid anzuwenden. Man kann auch zwischendurch mal ein Öl in die Haare kneten, damit sie gesünder aussehen. Auch spezielle After-Sun-Produkte sind empfehlenswert, denn die sind sehr pflegend.“ Wer in Stadt lebt, sollte nochmal eine Schippe drauflegen: „In der City ist es wichtig, gerade bei gefärbten Haaren, einen UV-Schutz zu verwenden. Hier gibt es eigene Sprays, die die Haarfarbe hält und sie nicht ausfaden lassen“, so die Stylistin.

Auf diese Produkte solltet ihr nicht verzichten

Nehmen wir mal an, ihr seid ready für den Urlaub und wollt gerade euren Koffer packen. Doch was nehmt ihr am besten mit, damit eure Haare danach noch immer frisch und gesund aussehen? Wir haben die Anwort! Mit diesen Produkten könnt ihr nichts falsch machen.

Silk Scrunchie von La Katz

Die Seide sorgt dafür, dass die Haare nicht so schnell abbrechen. Damit gelingen auch vielseitige Frisuren!

Erhältlich für ca. € 55 im Online-Shop von La Katz.

Airwrap Multihaarstyler Complete von Dyson

Der Multistyler ist besonders schonend zum Haar und erscheint jetzt auch mit neuen, überarbeiteten Aufsätzen.

Den Dyson-Föhn gibt es hier für ca. € 549 zu bestellen.

After Sun Shampoo von Kérastase

Das Shampoo bietet Sonnenschutz, entfernt Rückstände von Chlor, Salz sowie Sand und lässt das Haar glänzen.

Das Shampoo mit 250 ml ist hier für ca. € 23 erhältlich.

Moisture & Shine Conditioner von WeDo

Die Pflege wirkt besonders nährend und ist für alle Haartypen geeignet.

Den Conditioner mit 75 ml gibt’s für ca. € 13 bei Douglas.

Haar- und Kopfhautmaske von Authentic Beauty Concept

Die reichhaltige Maske versorgt das Haar mit genügend Feuchtigkeit.

200 ml sind für ca. € 39 online erhältlich.

Repair Essence von Marlies Möller

Wer nicht so viel Zeit für Haarpflege hat, könnte zu dieser Repair Essence greifen, die in neun Sekunden dafür sorgt, dass das Haar gesünder ist.

Die Pflege mit 200 ml ist hier für ca. € 30 zu bestellen.

Overnight Serum von Aveda

Besonders beanspruchte Haare freuen sich bestimmt über eine Behandlung mit dem nährenden Serum von Aveda, das über Nacht einwirkt.

100 ml Serum ist hier für ca. € 45 erhältlich.

Haaröl von La Compagnie de Provence

Die wertvolle Mischung aus Shea, reinem Traubenkernöl, biologischem Sonnenblumenöl und Süßmandelöl wirkt feuchtigkeitsspendend.

100 ml erhältlich im Marionnaud-Onlineshop für ca. € 52.

Schonender Holzkamm von Alzoe

Der Taschenkamm hat die perfekte Reisegröße und eignet sich ideal für das Auffrischen unterwegs.

Erhältlich für ca. € 18 im Alzoe-Onlineshop.