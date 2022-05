Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kate Moss im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard als Zeugin vorgeladen ist. Dafür hatte Amber selbst gesorgt, indem sie einen Vorfall erwähnte, bei dem Johnny seine Ex-Freundin die Treppe hinuntergestoßen haben soll. Am Mittwoch kam das Supermodel vor Gericht jetzt zu Wort und verteidigte den 58-Jährigen.

Nach sechs Wochen geht der Zivilprozess des berühmten Ex-Paars nun allmählich zu Ende.

Kate Moss verteidigt Ex-Freund Johnny Depp vor Gericht

Am Mittwoch wurde Johnnys Ex und Supermodel Kate Moss im Zivilprozess als Zeugin aufgerufen. Per Videoschaltung wurde sie dann von Johnnys Anwalt Benjamin Chew befragt. Der Grund: Amber hatte während des Prozess einen Vorfall erwähnt, bei dem Depp seine damalige Freundin Kate angeblich die Treppe hinuntergestoßen haben soll. Die „Aquaman“-Darstellerin wollte damit bekräftigen, dass der 58-Jährige nicht nur ihr gegenüber gewalttätig geworden sei. Aus diesem Grund wollte Depps Anwalt von dem Model vor Gericht wissen, ob diese Behauptungen von Amber haltbar seien. Doch Kate verteidigte den „Charlie und die Schokoladenfabrik“-Darsteller.

Sie dementierte die schweren Anschuldigungen und stellte klar, was damals wirklich geschehen war. Tatsächlich sei sie damals in Jamaika die Treppe hinuntergestürzt. Doch nicht, weil Johnny sie geschubst habe – Der sei nämlich vor ihr die Treppen hinuntergestiegen. Sie folgte dem Schauspieler, doch weil die Treppe nach starken Regenfällen noch nass gewesen sei, rutschte sie auf der Treppe aus und stürzte hinunter. „Und ich schrie, weil ich nicht wusste, was mit mir passiert war, und ich hatte Schmerzen“, erzählt das Supermodel und fügte dann noch hinzu: „Und er kam zurückgerannt, um mir zu helfen, und trug mich in mein Zimmer und besorgte mir medizinische Hilfe.“

Um jegliche Zweifel aus der Welt zu räumen, hakte Johnnys Anwalt noch einmal genauer nach. „Hat er Sie im Laufe Ihrer Beziehung jemals eine Treppe hinuntergestoßen?“ Darauf antwortete Kate Moss: „Nein, er hat mich nie geschubst, getreten oder eine Treppe hinuntergeworfen.„

WATCH: Kate Moss describes the "stairs" incident.

She says here had been a rainstorm and she slid down the stairs. She screamed. #JohnnyDepp ran back to help her and carried her to her room, got her medical attention. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yFd8PJYqwE — Cathy Russon (@cathyrusson) May 25, 2022

Prozess neigt sich dem Ende zu

Langsam aber sicher neigt sich der öffentliche Prozess nach langen sechs Wochen nun dem Ende zu. Am Freitag (27.05.2022) werden die Anwälte des ehemaligen Paares ihre Abschlussplädoyers halten. Danach wird der Fall an die Geschworenen übergeben, die dann darüber entscheiden werden, wer von beiden recht behalten soll. Es bleibt also spannend.