Auf den letzten Metern des Verleumdungsprozesses zwischen Johnny Depp und Amber Heard wird es nochmal richtig spannend. Laut Berichten in der New York Post und CNN wird am Mittwoch nämlich Johnnys Ex-Freundin und Topmodel Kate Moss aussagen.

Amber hat selbst dafür gesorgt, dass die Ex-Freundin als Zeugin aussagt.

Kate Moss soll am Mittwoch vor Gericht aussagen

Seit mehreren Wochen sitzen Amber und Johnny schon im Gerichtssaal – und die ganze Welt sieht dabei zu. Langsam nähert sich der Prozess jedoch dem Ende. Es sind nämlich nur mehr ein paar Tage, bis die Anwälte des ehemaligen Paares ihre Abschlussplädoyers halten werden. Doch die letzten Prozesstage könnten noch einmal richtig an Fahrt aufnehmen. Denn am Mittwoch wird laut Berichten der New York Post und CNN Johnnys Ex-Freundin Kate Moss vor Gericht als Zeugin aussagen. Kate und der Schauspieler waren in den Jahren 1994 bis 1997 ein Paar. Das britische Topmodel wird allerdings nicht persönlich im Saal als Zeugin teilnehmen, sondern per Video-Liveschaltung aussagen.

Amber Heard hatte selbst dafür gesorgt, dass das Supermodel im Prozess vorgeladen werden konnte. Denn die „Aquaman“-Darstellerin hatte während des Prozesses von einem Vorfall berichtet, bei dem der „Fluch der Karibik“-Darsteller Kate eine Treppe heruntergestoßen haben soll. Das ermöglichte dem Anwaltsteam des 58-Jährigen, das Model nun offiziell als Zeugin aussagen zu lassen.

Johnny Depp & Amber Heard werfen sich gegenseitig Gewalt vor

Auch am Montag ging es im öffentlichen Prozess zwischen Johnny und Amber hoch her. Erneut ging es um Johnny Depps Vorwurf, die Schauspielerin habe 2015 in einem Streit eine Wodkaflasche nach ihm geworfen und ihm dabei eine Fingerkuppe abgetrennt. Doch einer von Amber Heards Anwälten ließ einen Orthopäden und Unfallchirurgen aussagen. Dieser sagte, dass die Verletzung des „Phantastische Tierwesen“-Darstellers nicht mit der Schilderung des Vorfalls übereinstimme.

Zudem diagnostizierte ein Psychiater, der ebenso vom Anwaltsteam der 36-Jährigen aufgerufen wurde, dass Johnny narzisstische Persönlichkeitszüge aufweise, welche auf krankhaften Alkohol- und Drogenmissbrauch hindeuten würden.