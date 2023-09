Du hast kurze Nägel und träumst von eleganten, perfekt gestylten Nägeln? Dann sind Micro French Nails genau das Richtige für dich! Auch Megababe Selena Gomez schwört bereits auf das besondere Nageldesign. Wir verraten dir, was den Look ausmacht!

Gleich vorweg: Der Beautytrend ist einfach ideal für all diejenigen, die es gepflegt, und gleichzeitig minimalistisch mögen.

Kurz, kürzer, Micro French

Während es Nailart-Addicts im Sommer mit Trends wie „Barbiecore Nails“ oder „Orange Spritz Nails“ gar nicht auffällig genug sein konnte, darf es im Herbst jetzt ruhig wieder etwas dezenter sein. Und French Nails sind und bleiben hier ein Alltime-Favorite, denn sie sehen einfach immer schick aus. Doch diesen Herbst bekommt die klassische französische Maniküre ein kleines Make-over. Denn die sogenannten „Micro French Nails“ sind aktuell der heißeste Schrei auf Tiktok, Instagram und Co.

Aber nicht nur Social-Media-User:innen sind obsessed, auch Megastar Selena Gomez hat Micro French Nails zu ihrem Go-to-Nagel-Look gemacht. Kein Wunder: Schließlich passen sie einfach ideal zu ihrem mühelosen und dennoch glamourösen Stil.

Warum sind Micro French Nails ideal für kurze Nägel?

Wie der Name schon vermuten lässt, erinnern Micro French Nails an die französische Maniküre, die sich durch eine weiße Spitze auf hellrosa Nägeln auszeichnet. Im Fall der Micro-Variante ist die Kontrastlinie jedoch viel subtiler und kann in verschiedenen Farben daher kommen. Dies verleiht dem Trend eine noch vielseitigere und moderne Note im Vergleich zum klassischen Stil.

Weiteres Plus: die Micro-Variante passt sowohl zu langen als auch zu kurzen Nägeln. Aber vor allem wer kürzere Nails bevorzugt, wird den Trend lieben. Denn dieser Beautytrend lässt die Nägel gleich ein Stückchen länger wirken. Sie sind unaufdringlich, aber dennoch glamourös – die perfekte Kombination für einen gepflegten Look, der im Alltag genauso wie zu besonderen Anlässen funktioniert. Yes please!

So bekommst du Micro French Nails:

Du bist überzeugt und möchtest diesen Trend am liebsten sofort ausprobieren? Good News: Für Micro French Nails muss man kein Nailart-Profi sein. Du kannst den Look also durchaus selbst kreieren. Voraussetzung für einen cleanen Look sind allerdings gepflegte Nägel. Denn dadurch wirkt das Finish gleich noch viel schöner. Also aufgepasst:

Step 1: Bring deine Nägel zuallererst mit einer Feile in die gewünschte Form und befreie sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner.

Step 2: Die gefeilten Nägel grundierst du anschließend mit einem transparenten Base Coat.

Step 3: Sobald der Unterlack komplett trocken ist, werden die Nägel mit einem milchigen Weiß oder Nude-Ton lackiert.

Step 3: Jetzt geht’s an die Spitzen. Hier hast du im Grunde zwei Möglichkeiten. Wer ein ruhiges Händchen hat, zieht mit einem Nailart-Pinsel eine feine Linie. Alternativ kannst du die Farbe auf einen speziellen Stempel aus Silikon oder Beautyblender geben und die Nagelspitzen dann frontal in das „Kissen“ drücken. Diese Methode wird vor allem auf Tiktok gerade ordentlich gehyped, da sie recht simple ist, aber dennoch für ein sauberes Finish sorgt.

Step 4: Nachdem die French-Tips ganz trocken sind, kommt zum Versiegeln noch ein klarer Top Coat darüber. That’s it!

P.s. wer mag, kann für etwas mehr Glanz und Glamour noch zusätzlich auf cute Nagelsticker setzen. Oder aber ihr verwendet bei der Nagelspitze Chrome-Nagellack oder Pulver. So werden deine Nails garantiert zum Hingucker, versprochen!