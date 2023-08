Rechnet Selena Gomez in ihrem neuen Song „Single Soon“ mit ihrem Ex The Weeknd ab? Einige Fans sind jedenfalls felsenfest davon überzeugt. Jetzt meldet sich Selena selbst zu Wort und verrät, was an diesen Gerüchten tatsächlich dran ist.

Revenge-Song oder doch eine ultimative Single-Hymne?

Selenas neuer Song soll von The Weeknd handeln

Selena Gomez is back! Okay, sie war dank der Serie „Only Murders in The Building“ und ihrem Social-Media-Game gar nicht wirklich weg, aber nach fast zwei Jahren hat Sel am vergangenen Freitag endlich wieder neue Musik veröffentlicht. Und wer ihren Song „Single Soon“ schon gehört hat, kann bestätigen: er verbreitet jede Menge gute Laune und postitive Vibes. Doch im Netz sorgen die Lyrics jetzt auch für reichlich Spekulationen. Denn während viele Fans den Song einfach als positiven Schlussmach-Song interpretieren, vermuten einige einen Seitenhieb auf ihren Ex The Weeknd.

Zur kurzen Erinnerung: Selena Gomez und Abel Tesfaye, wie The Weeknd im bürgerlichen Namen heißt, haben sich im Jahr 2017 etwa zehn Monate lang gedatet. Damals hieß es, er habe Sel abserviert. Aber war es vielleicht doch genau umgekehrt? Fans glauben jetzt jedenfalls eine Anspielung auf The Weeknd in ihrem neuen Song entdeckt zu haben.

Denn die 31-Jährige singt in „Single Soon“ eben nicht nur über das Beenden einer Beziehung, sondern erwähnt dabei „das Wochenende“. Genauer gesagt singt sie: „Maybe I’II just disappear, I don’t wanna see a tear, and the weekend’s almost here“. Für Fans ist die Sache eindeutig: dabei handelt es sich um die Abrechnung mit ihrem Ex. Die Sängerin reagiert allerdings recht schnell auf diese Spekulationen.

So reagiert Sel auf die Spekulationen

Auf Instagram kommentiert die „Wolves“-Interpretin nun zu einem Artikel, der die Theorie rund um The Weeknd befeuert, folgende Worte: „Es könnte nicht falscher sein“. Damit will die Musikerin das Gerücht wohl auf schnellstem Wege aus der Welt schaffen. Die Frage, ob der Song von Justin Bieber handelt, steht allerdings noch im Raum. Immerhin kam Selena nach ihrer Trennung von Justin, mit The Weeknd zusammen. Vielleicht zelebriert die Sängerin mit dem Lied aber auch einfach nur ihr Single-Dasein.

Selena scheint übrigens gerade in „Kommentier-Laune“ zu sein. Als Reaktion auf den Instagram-Post eines Fan-Accounts, in dem die neue Single des Popstars beworben wird, teilt sie ihren Fans mit, dass sie aktuell mit einer Verletzung zu kämpfen habe. „Ich habe mir die Hand gebrochen und wurde operiert“, schrieb der 31-jährige Star im Kommentarbereich. „Es ist mir egal, etwas zu verkaufen. Ich mache einfach gerne Musik mit meinen Freunden.“