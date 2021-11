Nein, das ist kein Scherz. Schon seit Beginn der Covid-Pandemie äußert sich Musiker Xavier Naidoo immer wieder kritisch und teilt absurde Verschwörungstheorien zur Impfung. Jetzt ist er sich sicher: Die Zombie-Apokalypse naht.

Und Schuld daran sind seiner Meinung nach geimpfte Personen

Xavier Naidoo warnt vor Zombie-Apokalypse

Lange Zeit war Xavier Naidoo vor allem als talentierter und erfolgreicher Musiker bekannt. Seine musikalischen Projekte wie die Söhne Mannheims feierten große Erfolge und auch als DSDS-Juror war Naidoo sehr beliebt. Zumindest bis vor knapp zwei Jahren. Denn seitdem fällt Naidoo nur mehr durch sehr fragwürdige Meinungen zum Thema Corona auf.

Immer wieder teilt er über seinen Telegram-Kanal teils absurde Verschwörungstheorien, spricht sich explizit gegen die Corona-Impfung aus und nennt sie „Gift“. Naidoo zählte auch zu den Unterstützern der Demonstration, die vergangenes Wochenende in Wien stattgefunden hat. Rund 38.000 Menschen – darunter auch einige rechtsradikale Gruppierungen – demonstrierten dabei gegen die aktuellen Covid-Maßnahmen.

Jetzt teilt Naidoo die nächste absurde Theorie. Denn seiner Meinung nach führt die Covid-Impfung demnächst zur Zombie-Apokalypse. Zwar hat Naidoo selbst kaum Zombie-Filme konsumiert, er ist sich aber ganz sicher, dass diese bald Realität werden, betont er in der Sprachnachricht auf Telegram. Deshalb hat er auch in letzter Zeit zu dem Thema recherchiert, sprich: Horrorfilme geschaut, in denen es um „Ghuls, Zombies und Untote“ geht. Teil seiner Recherche soll unter anderem der Film „The Dead don’t die“ gewesen sein, wie einige Medien berichten.

Covid-Impfung als Zombie-Erschaffer?

Naidoo glaubt, „dass man diesen Menschen [mit der Covid-Impfung] etwas injiziert, das sie in etwas verwandelt, das ähnlich daherkommt wie in diesen Filmen“. Der Musiker ist sich sicher, dass die Filme eine Art Vorhersage sind. „Es wundert mich schon, warum Hollywood so viele Jahre, Jahrzehnte jetzt schon, diese Filme produziert„, sagt er. Dass dahinter einfach ein Genre-Trend stecken könnte, ignoriert er.

Denn für Naidoo geht die Zombie-Theorie weit zurück in das Jahr 2012. Damals sorgte die sogenannte „Zombie-Droge“ in Amerika für Schlagzeilen. Denn die Droge, die eigentlich „Cloud Nine“ heißt, sorgte bei Süchtigen unter anderem für ein aggressives Verhalten und für einige Attacken. Naidoo vermutet in seiner Sprachnachricht, dass die Droge ein Vorbote der kommenden Apokalypse war und sagt in Anspielung auf die damals Drogenabhängigen, dass „die ersten Versuchsratten aus dem Labor“ gelassen wurden.

„Da gibt es durchaus Parallelen zu Zombies.“

Besonders kurios sind die Reaktionen auf Naidoos-Sprachnachricht. Denn von Kritik ist hier weit und breit nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Wie unter anderem der Standard berichtet, bekommt Naidoo für seine Theorie Zuspruch und Unterstützung. So bestätigen einige Nutzer etwa, dass sie bereits eine Gemütsveränderung bei geimpften Personen wahrnehmen würden.

„Ich bemerke, dass in meinem Umfeld die Menschlichkeit bei den Ungeimpften abhanden gekommen ist. Die Empathie ist nicht mehr vorhanden und eine starke Abneigung gegen alle Ungeimpften“, schreibt etwa eine Nutzerin. „Sie verhalten sich, als hätten die Ungeimpften die Pest oder ähnliches. Man erreicht die Geimpften nicht mehr innerlich, als wäre es nicht mehr da. Da gibt es durchaus Parallelen zu Zombies.“ Ein anderer Abonnent schreibt hingegen: „Ach wäre das schön wenn es so kommen würde. Meine Axt wartet schon.“

Währenddessen gibt Naidoo seinen Followern auch eine Zombie-Entwarnung, denn: „Ich glaube auch nicht, dass es irgendwas Ansteckendes ist.“ Ungeimpfte sind seiner Meinung nach also scheinbar von der Zombie-Apokalypse geschützt.