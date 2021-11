Das wohl beliebteste Reality-Format aller Zeiten ist nach einem Jahr Zwangspause endlich wieder zurück! Im Jänner 2022 startet eine neue Staffel Dschungelcamp. Und wir wissen jetzt auch, welche zehn Stars diesmal mit dabei sind.

Welche Prominente sich diesmal den teils grausigen Herausforderungen stellen müssen, lest ihr hier!

Dschungelcamp: Diese drei Stars sind fix dabei

Wir können es kaum glauben, ABER: Das Dschungelcamp ist zurück! Bedauerlicherweise musste es in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen. Umso mehr freuen wir uns aber, dass die beliebte Reality-Show im kommenden Jahr wieder da ist. Und laut der deutschen Bild Zeitung stehen auch schon die zehn Promis fest, die es sich zwischen Spinnen, Schlangen und anderen Tieren gemütlich machen.

Fix von RTL bestätigt sind bereits drei Stars. Mit dabei ist etwa der exzentrische Modedesigner Harald Glööckler. Für die TV-Ikone geht damit ein Traum in Erfüllung! Vor allem nach fast zwei Jahren Pandemie sei er froh, wieder rauszukommen, wie er gegenüber dem Sender verrät. „Wir waren ja im Pandemie-Camp. Ich war nur viermal aus dem Haus im letzten Jahr. Ansonsten saß ich im Garten.“

Auch Lucas Cordalis, den man als Sänger, Sohn des bereits verstorbenen Costa Cordalis und Ehemann von Daniela Katzenberger kennt, ist am Start.

Und der dritte bereits offiziell bestätige Kandidat ist Filip Pavlović, der in diesem Jahr die „Dschungelshow“ gewonnen hat, die als kleines Trostpflaster für die herkömmliche Show galt. Bekannt ist der 28-Jährige übrigens aus den Datingshows „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“.

Das sind die restlichen Promis

Die sieben weiteren Prominenten, die ins Dschungelcamp einziehen, hat RTL zwar noch nicht offiziell verraten. Doch die Bild Zeitung weiß da offenbar schon mehr!

Laut Berichten ist auch Tina Ruland Teil des neuen Dschungelteams. Die 55-Jährige kennt man aus 90er-Filmen wie „Manta, Manta“, in denen sie gemeinsam mit Til Schweiger spielte. Aber auch Schauspielerin Anouschka Renzi („Verbotene Liebe“) soll dabei sein. Genauso wie Model und Reality-Sternchen Janina Youssefian, die vor allem durch eine Affäre mit Dieter Bohlen Bekanntheit erlangte und später in Formaten wie „Promi Big Brother“ zu sehen war.

Auch die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Linda Nobat, die um das Herz von Niko Griesert kämpfte, soll in das Camp einziehen und mit ihr die Kuppel-Show-Teilnehmerin Christin Okpara. Die Runde komplett machen sollen der Schauspieler Eric Stehfest („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) und Ex-„Prince Charming“-Kandidat Manuel Flickinger.

Das Camp findet 2022 übrigens nicht wie bisher in Australien statt, sondern wird nach Afrika verlegt. Genauer gesagt in den Swadini Nationalpark am Blyde River Canon.