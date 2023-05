Mit einem Gewicht von mehr als 18 Kilogramm landete Kater Patches im Tierheim. Sein Übergewicht brachte ihm nicht nur den Titel „Dickste Katze der Welt“ ein, Patches ist auch ein echter Internetstar. Doch jetzt geht es seinen Kilos an den Kragen.

Denn seine neue Besitzerin setzt Patches auf Diät.

Die „dickste Katze der Welt“ wird auf Diät gesetzt

Kater Patches ist ein echter Star im Netz. Denn Patches ist kein gewöhnlicher Kater. Er schleppt einige Kilo Übergewicht mit sich herum und kann sich kaum bewegen: Satte 18 Kilogramm wiegt das Haustier und ist damit wohl die dickste Katze der Welt. Zum Vergleich: Normal sind etwa vier bis fünf Kilo.

Die Samtpfote war Mitte April im Netz bekannt geworden, als sein Vorbesitzer sich nicht mehr um ihn kümmern konnte und das Tier im „Richmond Animal Care and Control“-Tierheim um US-Bundesstaat Virginia abgab. Der Direktor der Einrichtung sagte gegenüber britischen Medien, dass dies die größte Katze sei, die er je gesehen habe. Patches habe damals in keinen der Käfige gepasst und wurde zunächst in einem Büro eines Mitarbeiters untergebracht. Doch seinen Kilos geht es jetzt an den Kragen. Dafür verantwortlich ist seine neue Besitzerin.

A „gloriously gluttonous“ 40-pound cat named Patches has found a diet partner in his new owner pic.twitter.com/JlfN1SW61Y — CNN (@CNN) April 28, 2023

Patches hat schon zwei Kilo abgespeckt

In den sozialen Medien suchte das Tierheim nach einem neuen Zuhause für den fetten Kater. Daraufhin meldete sich die Rentnerin Kay Ford. Sie hat Patches vor wenigen Wochen bei sich aufgenommen. Seitdem kümmert sie sich darum, dass Patches sich ausreichend bewegt und die richtige Ernährung bekommt – und vor allem nicht zu viel. Traurig: So verfressen ist das Samtpfötchen eigentlich gar nicht, nur seine vorherigen Besitzer haben sich nicht angemessen um Patches gekümmert.

Die Diät ihres Katers begleitet die neue Besitzerin nun auf einer Facebook-Seite: „Patches‘ Journey“. Und das Abspeck-Programm scheint tatsächlich schon Früchte zu tragen: denn Patches hat bereits zwei Kilo abgenommen. Doch Besitzerin Kay weiß auch: Der Kater hat noch einen langen Weg vor sich.

Übrigens: Auch wenn das Übergewicht von Patches durchaus bedenklich ist, ist er nicht die fetteste Katze der Geschichte. Laut Guinness World Records war die schwerste Katze der Geschichte Himmy, die 1986 fast 21 Kilogramm wog und mit einer Schubkarre transportiert werden musste.