Luke Cook ist zum ersten Mal Vater geworden. Das postete der Schauspieler jetzt auf Instagram und verriet auch gleich Geschlecht und Namen des neuen Familienmitglieds.

Berühmt wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Lucifer Morgenstern in der Netflix-Serie “Chilling Adventures of Sabrina”.

Endlich ist es so weit! Der “Chilling Adventures of Sabrina”-Darsteller Luke Cook ist Vater geworden. Seit Mitte Juni dieses Jahres war bekannt, dass der Schauspieler und seine Frau Kara Wilson ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt verkündete Cook die Geburt seines Sohnes auf Instagram und postete ein süßes Bild mit seinem kleinen Schatz.“Chaplin Benjamin Cook. Geboren am 11. November 2020. Kara war sehr tapfer. Wir haben alle geweint”, kommentierte Luke das Foto auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie er sein Neugeborenes auf dem Arm hat.

Frisch gebackene Mama zeigt Foto nach Entbindung

Auch die frisch gebackene Mama Kara ließ es sich nicht nehmen, den besonderen Anlass mit ihren Followern zu teilen: “Gestern hast du uns zu einer Familie gemacht, du hast mich zu einer Mutter gemacht und du wurdest zu unserer ganzen Welt.”