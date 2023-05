Eine junge Frau aus den USA musste mehrmals am Tag rülpsen und dachte sich anfangs nichts dabei. Als dann aber noch weitere Symptome dazukamen, ließ sich die 24-Jährige doch medizinisch durchchecken. Dann die Schockdiagnose: Es war Krebs!

Um für mehr Awareness zu sorgen, gibt die Krebspatientin auf Instagram regelmäßige Updates über ihren Gesundheitszustand.

24-Jährige muss mehrmals am Tag rülpsen und findet heraus, dass sie Krebs hat

Die 24-jährige Bailey hat ihr Leben in vollen Zügen genossen, eine Ausbildung zur Krankenschwester erfolgreich beendet und sich mit ihrem Freund verlobt. Dann änderte sich ihr Leben schlagartig. Denn Bailey hat erfahren, dass sie an Darmkrebs im dritten Stadium leidet. Bis sie die Schockdiagnose erhielt, ist allerdings eine lange Zeit vergangen. Die junge Frau wurde zwar längere Zeit von heftigem Sodbrennen geplagt und musste bis zu zehnmal am Tag rülpsen. Doch sie sah keinen Anlass, sich untersuchen zu lassen. „Es war nicht normal, aber ich habe mir nichts dabei gedacht“, erzählt sie der britischen Seite NeedToKnow. Also ignorierte sie ihre Symptome zu Beginn noch.

Als dann auch noch Magenkrämpfe und Verstopfung dazukamen, entschied sich die Krankenschwester schlussendlich doch dazu, sich im Spital durchchecken zu lassen. Doch mit dem, was danach passierte, rechnete sie im Leben nicht. „Ich dachte, dass es sich schlimmstenfalls um einen Darmverschluss handeln kann und habe einen CT-Scan durchführen lassen. Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass ich Darmkrebs Stufe 3 haben könnte.“

Die Untersuchung ergab, dass ein Tumor den Darm verstopfte und das Essen somit nicht vollständig verdaut werden konnte. Dadurch entstand auch das ständige Rülpsen. Das Gespräch mit ihrem Onkologen war für Bailey beinahe traumatisierend. „Es war so, als hätte ich meinen Körper verlassen und sah von oben, wie mir der Arzt mir die Krebsdiagnose gab. Die Zeit ist langsamer gelaufen und ich habe Herzrasen bekommen“, so die 24-Jährige.

„Bin nicht bereit, zu sterben“

Die Ärzte konnten den Tumor schließlich mittels Notoperation entfernen. Doch um sicherzugehen, dass der Krebs aus dem Körper der jungen Frau verschwindet, muss sich Bailey noch bis August einer Chemotherapie unterziehen. Auch wenn die nächsten Monate eine große Herausforderung werden, will Bailey nicht aufgeben. „Ich habe beschlossen, dass ich nicht bereit bin, zu sterben. Ich bin bereit, zu kämpfen und alles Menschenmögliche zu machen, um wieder geheilt zu sein!“, zeigt sich die 24-Jährige zuversichtlich.

Statt zu verzweifeln, möchte die junge Krankenschwester die Zeit und die mediale Aufmerksamkeit nutzen, um andere Menschen wachzurütteln und selbst harmlos erscheinende Symptome ernst zu nehmen. „Wenn ihr irgendwelche ungewöhnlichen Warnzeichen habt, selbst wenn es nur dauerhaftes Rülpsen ist, lasst euch durchchecken!“, so Bailey.

Alltag einer Krebspatientin

Um ihre Community am Laufenden zu halten und so gut es geht, Normalität in ihr Lebens als Krebspatientin zu bringen, gibt Bailey regelmäßige Updates über ihren Gesundheitszustand auf Instagram. In einem ihrer geposteten Videos nimmt sie ihre Follower mit zur Chemotherapie. Dabei zeigt die 24-Jährige, wie sie sich auf einen Tag wie diesen vorbereitet, was sie trinkt, isst und wie sie sich die Zeit vertreibt, während sie am Tropf hängt. Immer an ihrer Seite: ihr Verlobter Caden.

„Meine Prioritäten haben sich komplett verändert, seit ich die Krebsdiagnose erhalten habe“, schreibt Bailey auf Instagram. „Ich habe mein Leben wirklich sehr heruntergefahren und damit begonnen, die kleinsten Dinge im Leben zu genießen“. Um sich auch ihren Kinderwunsch in Zukunft zu erfüllen, hat sich Bailey einige Eizellen einfrieren lassen. Denn ein großer Nachteil der Chemobehandlung ist, dass sie möglicherweise unfruchtbar sein wird. „Aber es gibt Hoffnung und ich werde kämpfen“, so die 24-Jährige.