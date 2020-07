Während es den einen schwerfällt, direkt ihre Meinung zu äußern und gerade herauszusagen, was sie denken, nehmen sich andere kein Blatt vor den Mund.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind besonders direkt. Manchmal sogar zu viel, denn diese offene Art kommt nicht bei allen gut an.

Schütze

Der Schütze ist für seine offene und furchtlose Art bekannt. Er hat kein Problem damit einfach zu sagen, was er sich denkt. Sobald ihn etwas stört, spricht er das auch sofort an. Allerdings vergreift sich der Schütze dabei des Öfteren im Ton und seine direkte Art kommt leider nicht bei allen gut an. Hinzu kommt, dass dieses Sternzeichen dazu neigt, nicht nachzudenken, bevor es etwas ausspricht. Oft entstehen so mehr Reibungen als im Vorhinein.

Zwillinge

Auch dieses Sternzeichen kann ziemlich direkt sein. Denn Zwillinge lieben Diskussionen. Sobald sie in eine Situation kommen, in der verschiedene Meinungen aufeinander prallen, lassen sie nicht locker und bleiben fest bei ihren Ansichten. Dabei nimmt der Zwilling kein Blatt vor den Mund und eine Diskussion kann mit diesem Sternzeichen kann oft ganz schön anstrengend sein. Enge Freunde von Zwillingen schätzen diese direkte und offene Art jedoch. Wer Rat sucht, kann von diesem Sternzeichen immer eine ehrliche Meinung erwarten.

Skorpion

Ähnlich ist das beim Skorpion. Auch dieses Sternzeichen ist ziemlich direkt und schonungslos ehrlich. Diese Eigenschaft kommt meistens auch gut an, denn auf den Skorpion kann man sich einfach immer verlassen. Er spielt kein falsches Spiel und ist sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen extrem loyal. Wer mit seiner direkten Art nicht umgehen kann, kriegt manche Aussagen des Skorpions allerdings schnell mal in den falschen Hals. Manchmal kann das nämlich auch nach hinten losgehen.