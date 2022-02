Die Trennung von Kanye (Ye) West und Kim Kardashian geht wohl nicht so ruhig vonstatten, wie anfangs geplant. Ihren Trennungsstreit tragen die beiden nämlich nun öffentlich aus. Streitpunkt Nummer eins ist gerade der TikTok-Account ihrer gemeinsamen Tochter North.

Ausschlag für die Eskalation war ein von Kanye (Ye) geteilter Screenshot vom TikTok-Konto seiner Tochter.

Öffentlicher Streit zwischen Kanye West und Kim Kardashian

Der Rosenkrieg zwischen dem ehemaligen Paar nimmt offenbar an Fahrt auf und macht keinen Halt mehr vor den Sozialen Medien. Zuschauen kann nun nämlich die ganze Welt. Dieses Mal dreht sich der Streit rund um den TikTok-Account von Tochter North. Der Rapper veröffentlichte gestern einen Screenshot vom neuen TikTok-Account seiner Tochter. In der Caption schrieb er in Großbuchstaben: „Da dies meine erste Scheidung ist, muss ich wissen, was ich tun sollte, wenn meine Tochter gegen meinen Willen auf Tiktok ist?“ Der Musiker ist wohl sichtlich in Rage.

Kim Kardashian reagiert in Insta-Story

Die Reaktion von Kim Kardashian ließ nicht lange auf sich warten. In ihrer Insta-Story wehrt sie sich gegen die Vorwürfe ihres Ex-Mannes. „Kanyes ständige Angriffe auf mich in Interviews und in den sozialen Medien sind tatsächlich verletzender als jedes TikTok, das North machen könnte“, schreibt sie darin. Sie würde immer ihr Bestes geben, ihre Tochter zu beschützen. Gleichzeitig möchte sie ihr allerdings auch erlauben, sich kreativ unter ihrer Aufsicht über die „Social Media“- Plattform auszuleben. Denn es mache der 8-Jährigen Freude.

„Die Scheidung ist für unsere Kinder schon schwierig genug. Und Kanyes Besessenheit, unsere Situation öffentlich so negativ kontrollieren und manipulieren zu wollen, verursacht nur noch mehr Schmerz für alle“, so die 41-Jährige.