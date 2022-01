Wer bisher noch nicht ganz überzeugt davon war, ob zwischen Kanye West und Julia Fox wirklich etwas läuft, erhält spätestens jetzt Klarheit! Denn das Paar hat sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem Red Carpet gezeigt – und das sogar in einem Partnerlook, der uns sehr stark an ein Promi-Pärchen aus den frühen 2000ern erinnert.

„Ye“ und Julia haben zusammen die Kenzo-Show der Fashion Week in Paris besucht.

Kanye West und Julia Fox im Denim-Look

Moment mal: Dieser Pärchen-Auftritt von Kanye West und seiner neuen Freundin Julia Fox lässt uns sofort einen Y2K-Vibe spüren. Denn so toll der Rapper und die Schauspielerin in ihren Outfits auch aussehen, müssen wir natürlich auch an den legendären Jeans-Partnerlook von Britney Spears und Justin Timberlake im Jahr 2001 denken. Zur Erinnerung: Das Ex-Paar hat damals zusammen die AMAs besucht und mit seinem Denim-Look einen regelrechten Fashion-Hype ausgelöst.

Jetzt, mehr als 20 Jahre später, haben offenbar auch „Ye“ und Julia an dem Style Gefallen gefunden. Denn während der Fashion Week in Paris haben die beiden Turteltäubchen in diesem Look die Kenzo-Show besucht und wirklich alle Blicke auf sich gezogen. Kanye, der mit seiner gepolsterten Jeans-Jacke pure Retro-Vibes versprühte und Julia, die mit ihrem Oberteil auch ziemlich stark an Madonnas berühmten „Cone Bra“ erinnert, haben ein klares Statement gesetzt: Sie gehören einfach zusammen!

Denim all over! Bild: Pascal Le Segretain / Getty Images

Während der Fashion Week in Paris zeigten sich die beiden laut Medienberichten auch total verliebt und wichen einander nicht von der Seite.

Seit Anfang Jänner ein Paar

Anfang des Jahres machte die Nachricht die Runde, dass zwischen Kanye West und Julia Fox mehr läuft, als nur Freundschaft. Erst wurden die beiden bei einem gemeinsamen Dinner-Date in Miami gesichtet, dann folgten weitere Treffen, in denen sich die Gefühle der beiden füreinander offenbar verstärkt haben. Nur wenige Tage später veröffentlichte das Interview Magazine einen Gastbeitrag von Julia Fox, in der sie über ihre Beziehung mit „Ye“ schreibt. Kennengelernt habe sie ihn bei einer Silvesterparty, wo es eine „sofortige Verbindung“ zwischen ihnen gegeben habe.

Dann berichtet Fox, die früher unter anderem als Domina gearbeitet hat, über ein weiteres, ganz besonderes Date. Nachdem sich die beiden ein Broadway-Stück in New York angesehen hatten, besuchten sie eines von Julias Lieblingsrestaurants. Statt dort aber nur zu essen, organisierte West ein Fotoshooting für sie. „Das ganze Restaurant war begeistert und feuerte uns an, während es passierte“, schreibt Fox. Anschließend ging es für die beiden in eine Hotelsuite, die der Rapper gemietet hatte.

Für die Schauspielerin ein absolutes Traumdate, wie sie schildert. „Der Traum eines jeden Mädchens wurde wahr. Es war wie ein echter Aschenputtel-Moment“, so Fox. Und auch eine Zukunft mit dem Rapper kann sie sich sehr gut vorstellen. „Bei uns ist alles so organisch. Ich weiß nicht, wo die Dinge hinführen, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann gefällt mir die Fahrt.“

Bisher läuft es also ziemlich gut zwischen den beiden!