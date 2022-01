Es ist wieder so weit: Der Merkur dreht sich gerade anders, als sonst – Mercury Retrograde ist angesagt! Kein Wunder also, dass es so scheint, als würden viele Dinge gerade schiefgehen. Welche Sternzeichen besonders von dieser Planetenkonstellation beeinflusst sind, lest ihr hier.

Die nächsten Wochen können zu einer kleinen Challenge werden.

Wassermann

Bis 3. Februar noch laufen die Dinge etwas anders, als wir sie gewohnt sind. Durch den rückläufigen Merkur kommt es zu Kommunikationsschwierigkeiten beim Wassermann – egal ob zwischen zwei Menschen oder technischer Natur. Streit, Chaos und angespannte Stimmung sind hier vorprogrammiert. Jetzt heißt es erstmal: Ruhe bewahren, keine überstürzten Entscheidungen treffen und sich nicht alles zu Herzen nehmen. Denn alles andere kostet irrsinnig viel Lebensenergie, die man so schnell nicht wieder zurückbekommt. Doch hier kommt auch schon die gute Nachricht: Es ist nur eine Phase und bald bessert sich die Lage im Universum wieder. Dann sieht auch das Sternzeichen wieder klarer und ist fast erleichtert, dass alles wieder relativ normal ist.

Widder

Für den Widder fühlt es sich momentan so an, als würde er auf der Stelle treten und als wäre die Welt im Stillstand. Dazu gesellt sich noch das Gefühl der Unzufriedenheit, wodurch das Sternzeichen sehr oft mies gelaunt ist. Alles fühlt sich super anstrengend an und jeder Tag kann zu einer kleinen Herausforderung werden. Wo ist nur die Motivation geblieben? Keine Sorge, die kommt schon sehr bald wieder zurück und sorgt dafür, dass der Widder über sich hinaus wächst und endlich zeigen kann, was in ihm steckt. Bis es so weit ist, ein kleiner Tipp: Meditation, Yoga und ein bisschen Geduld helfen, über die Phase des rückläufigen Merkurs hinwegzukommen.

Schütze

Schützen sind sehr auf die Zukunft und ein von ihnen festgelegtes Ziel fokussiert. Doch leider macht ihnen die aktuelle Planetenkonstellation hier einen Strich durch die Rechnung. Denn durch den rückläufigen Merkur wird das Sternzeichen immer wieder von der Vergangenheit eingeholt. Das ist nicht immer angenehm für den Schützen, denn hier und da lauert auch eine schmerzhafte Erinnerung. Die Folge: Das Sternzeichen steht sich dadurch selbst im Weg, bremst ab und verliert für einen Moment den Fokus. Das Zauberwort liegt aber auf „Moment“. Denn lange dauert es nicht mehr, bis sich das Planetensystem wieder wie gewohnt bewegt und auch der Schütze wieder zurück auf die richtige Spur findet.