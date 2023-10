Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob es DIE perfekte Person für euch gibt? Ja, die gibt es! Denn manche Menschen verstehen sich auf einer tieferen Ebene, die für andere nicht sichtbar ist. Man könnte meinen, sie wären füreinander bestimmt.

Welche Sternzeichen-Kombinationen am besten zueinander passen, verraten wir hier.

Widder und Wassermann

Auch wenn es zwischen dem Widder und dem Wassermann öfter mal kracht, besteht zwischen den beiden Sternzeichen eine Verbindung, die sie einfach nicht leugnen können. Die Tatsache, dass sie beide leidenschaftlich und kreativ sind, macht sie zu einer Paarung, die einfach füreinander bestimmt ist. Denn sowohl der Widder als auch der Wassermann hat die Gabe, dass er anderen etwas beibringen kann. So kann die Sternzeichen-Kombination all die überschüssige Energie, die möglicherweise in einer hitzigen Diskussion enden kann, in etwas Gutes verwandeln. Denn beide können voneinander lernen und gemeinsam wachsen.

Krebs und Fische

Hier haben sich zwei gefunden, die ständig auf der Suche nach Harmonie sind. Krebse und Fische können einander die Wünsche von den Augen ablesen und wissen zu jeder Zeit, was der andere gerade braucht. Dass die beiden einfach füreinander bestimmt sein MÜSSEN, steht dabei außer Frage. Hin und wieder gruseln sie sich selbst davor, wie ähnlich sie einander sind. Ihre tiefe Verbundenheit verhindert außerdem, dass sich die beiden Tierkreiszeichen häufig in die Haare kriegen. Stattdessen versuchen sie, den Problemen auf den Grund zu gehen und eine vernünftige und für beide passende Lösung zu finden. So steht ihnen ein überglückliches Leben bevor.

Waage und Skorpion

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, dennoch ist es ein Match made in Heaven! Während die Waage die Ruhe in Person ist, Entscheidungen gerne mal abwägt und eigentlich für alles einen Plan, wenn nicht sogar einen Plan B hat – handelt der Skorpion öfter mal impulsiv. Davon profitiert wiederum die Waage. Denn nicht selten passiert es, dass das Sternzeichen wertvolle Lebenszeit und Energie verplempert, weil es zu lange damit verbringt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Tun sich Waage und Skorpion also zusammen, dann haben sie die Möglichkeit, aus wirklich allem das Beste rauszuholen. Denn eine Kombination aus Intuition, Spontanität und Vernunft ist unschlagbar.