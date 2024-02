„Haus des Geldes“-Fans aufgepasst – es gibt gute Nachrichten! Das Spin-off der beliebten Serie bekommt eine zweite Staffel. Netflix hat jetzt offiziell bestätigt, dass „Berlin“ weitergeht.

Wann wir mit der Fortsetzung rechnen können und worum Staffel zwei möglicherweise handelt, lest ihr hier.

„Berlin“: Weitere Raubzüge sind geplant

Wer die erfolgreiche Netflix-Serie „Haus des Geldes“ gesehen und mitgefiebert hat, der weiß, dass die Figur Berlin (gespielt von Pedro Alonso) trotz seiner nicht ganz so guten Züge schnell zum absoluten Publikumsliebling wurde. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der Räuber eine eigene Serie bekommt. Und tatsächlich: im vergangenen Jahr überraschte Netflix die Fans der spanischen Serie mit einem Prequel von „Haus des Geldes“, in dem Berlin die Hauptrolle übernimmt.

In acht kurzweiligen und spannenden Folgen durften die Zuschauer:innen in die tragische und überaus clevere Welt von Andrés de Fonollosa aka Berlin eintauchen und seinem Team bei einem groß angelegten Juwelenraub zusehen. Achtung, Spoiler: Nachdem der Coup haarscharf geglückt ist, will sich Berlin natürlich nicht mit der Beute von etwa 40 Millionen Euro zufriedengeben. Gemeinsam mit seinem Handlanger Damian (Tristán Ulloa) plant er am Ende der ersten Staffel bereits seinen nächsten Raubzug. Und auch dieser wird mit Sicherheit nicht der Letzte sein, den Berlin umsetzen wird.

Wann soll Staffel zwei weitergehen?

Auf Social Media verkündete Netflix jetzt offiziell die zweite Staffel von „Berlin“. Doch dabei kommen noch einige Fragen auf. Etwa: wann geht es weiter? Diese Information behielt der Streamingriese vorerst noch für sich. Laut Serien-Experten könnte es aber bereits 2025 so weit sein, wenn die Dreharbeiten zu den neuen Folgen noch in diesem Jahr starten.

Was passiert als nächNächstesstes?

Man kann durchaus davon ausgehen, dass wir Berlins Crew aus der ersten Staffel wiedersehen. So wären also Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) und Bruce (Joel Sánchez) wieder mit dabei. Ob Camille (Samantha Siqueiros), Berlins verflossene Liebe, auch wieder mitmischt und für mächtig Gefühlschaos sorgt, ist noch unklar.

Wer Berlin kennt, weiß allerdings, dass er mit Sicherheit noch einen größeren und kniffligeren Raubüberfall geplant hat. Daher können wir uns schon mal darauf einstellen, dass wir die Bekanntschaft mit einigen neuen Gesichtern machen werden.

via GIPHY