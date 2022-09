Queen Elizabeth ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren im Kreise ihrer Familie auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Noch kein anderer britischer Monarch vor ihr saß so lange auf dem Thron wie Queen Elizabeth. Nun folgt ihr Sohn Charles und wird der neue britische König.

Zum neuen Thronerben wird Prinz William, Sohn von Charles III. und Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth.

Prinz Charles wird zu König Charles III.

Seit gestern ist Elizabeths 73-jähriger Sohn Charles der neue König von England. Bisher trug er den Titel „Prinz of Wales“ – dieser gehört jetzt allerdings der Vergangenheit an. Ab sofort übernimmt er als König Charles III. die Rolle des Oberhauptes vom Königshaus. Lange war unklar, ob Charles seinen Namen auch als König führen will. Doch er entschied sich nun, wie Premierministerin Liz Truss bestätigte, diesen, trotz historisch fragwürdiger Namens-Vorgänger zu behalten.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Und wie heißt seine Frau Camilla? Sie führt ab sofort den Titel Queen Consort – das bedeutet so viel wie Königsgemahlin. Tatsächlich sagte die Queen vor ihrem Tod, dass es ihr Wunsch sei, dass Charles Frau Camilla diesen Titel tragen soll.

Der erste Tag als König

Am heutigen Freitag werden König Charles und seine Frau Camilla laut Angaben des Palastes zurück in die Hauptstadt nach London reisen. Im Laufe des Tages steht am Nachmittag zunächst ein Treffen mit der neuen Premierministerin Liz Truss an, die erst am Dienstag von Queen Elizabeth ernannt worden war. Danach wird der 73-Jährige eine Fernsehansprache an die Nation halten. Dies ist alles Teil des seit Langem ausgearbeiteten Plans „Operation London Bridge“, der im kleinsten Detail vorgibt, was im Falle des Todes der Queen zu tun ist.

Danach soll es in der St. Paul’s Cathedral in London einen Gottesdienst geben, an dem auch die neue Premierministerin und weitere Regierungsmitglieder teilnehmen. An der Westminister Abbey und an Schloss Windsor, wo die Queen zuletzt lebte, sollen zu Mittag die Glocken zu ihren Ehren geläutet werden. Im Hyde Park werden zudem 96 Kanonen-Salutschüsse für jedes ihrer Lebensjahre abgefeuert. Man erwartet ihr Staatsbegräbnis für Montag, den 19. September. Bis dahin wird König Charles eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich antreten.

Die neue Thronfolge

Jetzt, wo Charles zum neuen König ernannt wurde, rückt sein Sohn Prinz William zum ersten Thronfolger auf. Die Nummer zwei ist jetzt der neunjährige Prinz George und hinter ihm folgen seine Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.