It-Girl Paris Hilton verkündete überraschend an Thanksgiving, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist. Ihr Söhnchen Phoenix schlüpft in die Rolle des großen Bruders und heißt seine kleine Schwester „London“ willkommen.

In einem Interview spricht die 42-Jährige über ihr Familienglück.

Paris Hilton ist dankbar für ihr Familienglück

An Thanksgiving verkündete Paris Hilton überraschend auf Instagram große Neuigkeiten aus ihrem Leben: Sie ist Mutter einer Tochter geworden. Diese Nachrichten überwältigten viele ihrer Fans und Follower:innen auf Social Media. Das It-Girl teilte ihr großes Glück auf Instagram mit ihrer Community. In dem Posting war eine rosafarbene Babykleidung mit der Aufschrift „London“ zu sehen. Ihr Babygirl hat den Namen London bekommen.

Vor der Premiere am 30. November der zweiten Staffel ihrer Reality-Serie „Paris in Love“ spricht sie mit der US-amerikanischen „People“ über ihr Familienglück und ihre Mutterschaft. In dem Interview betonte sie: „Ich bin einfach überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin hier ist. Mein Leben fühlt sich einfach so vollständig an, ich habe meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen.“

„Meine bisher beste Ära“

Erst im Jänner diesen Jahres durfte Paris, gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum ihren Sohn Phoenix über eine Leihmutterschaft willkommen heißen. Auf Weihnachten freut sich Paris ganz besonders, denn es sind die ersten Feiertage, die sie als vierköpfige Familie verbringen dürfen. „Thanksgiving war etwas ganz Besonderes, es überraschte alle mit London und der Möglichkeit, Phoenix zum ersten Mal den Weihnachtsbaum zu zeigen“, erzählt die 42-Jährige im Interview. „Seine Augen leuchten zu sehen und das Staunen in seinen Augen zu sehen, das ist etwas ganz Besonderes“, verrät sie im Interview. Es sei ein „magisches Erlebnis“ für die ganze Familie.

In der neuen Staffel von „Paris in Love“ werden Paris Hilton-Fans einen Einblick in ihren neuen Lebensabschnitt als Ehefrau und Mutter bekommen. Im Interview verrät Paris: „Sie erhalten einen wirklich tiefgreifenden Einblick in mein Leben und erfahren, was für eine lustige Mutter ich bin und wie sehr ich das liebe“. Das It-Girl möchte in der neuen Staffel ihren Zuschauer:innen ihre Mutter-Ära zeigen. Für Paris ist es nämlich ihre „bisher beste Ära“, die sie der großen weiten Welt bekannt machen möchte.