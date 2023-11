Black Friday Deals hier, Christmas Angebote da – und schon sind wir unser hart erarbeitetes Geld am Konto los. Zumindest geht es einigen Sternzeichen gerade so. Denn es scheint, als hätten sie die Kontrolle über ihre Finanzen verloren.

Dabei kommt der Weihnachtswahnsinn erst auf sie zu!

Widder

Hat hier jemand Impulskäufe gesagt? Der Widder lebt für seine impulsiven und leidenschaftlichen Handlungen – doch das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden! Denn das Sternzeichen hat es mit seinen Rabatt-Aktionen ein klein wenig übertrieben. Was das nun bedeutet? Der Stier ist aktuell gezwungen, etwas kürzerzutreten und all seine Finanzen genauestens zu planen. Mit ein klein wenig Zurückhaltung, was Einkäufe abseits des Bedarfs fürs tägliche Leben angeht, kann er es aber noch schaffen, den November finanziell zu überstehen.

Krebs

Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit für den Krebs. Am liebsten gibt er Geld für andere aus – denn er kann einfach nicht widerstehen, seine Freunde und Familie mit tollen Geschenken zu überhäufen. Doch die Großzügigkeit des Sternzeichens ist jetzt nach hinten losgegangen, denn der Krebs hat die Kontrolle über seine Ausgaben verloren. In der letzten November-Woche heißt es für den Krebs jetzt: Kein Glühwein am Weihnachtsmarkt und keine fancy Restaurant-Besuche. Aber die gute Nachricht: Der Weihnachtszuschuss ist in greifbarer Nähe!

Löwe

Sehnsüchtig wartet auch der Löwe auf seinen Weihnachtsbonus. Denn auch in diesem Jahr hat es das Sternzeichen mit seinen Ausgaben etwas übertrieben und seine Finanzen bis aufs Äußerste ausgereizt. Dabei ist er nicht mal auf all die kursierenden Black Friday Deals gestoßen, sondern hat seine Moneten das ganze Jahr über für kleine und größere Anschaffungen verprasst. Vorschlag für einen Neujahrsvorsatz: Sparen! Und vor jedem Einkauf genau abwägen, ob es wirklich notwendig ist, oder nicht.