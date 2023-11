Ein Tripple-Comeback feiert Jennifer Lopez im kommenden Jahr! Die Musikerin überrascht ihre Fans mit einer neuen Single, einem neuen Album und einem Film, der auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

Den Anfang macht J.Lo’s neuer Song „Can’t Get Enough“, der am 10. Jänner erscheint.

Jennifer Lopez feiert dreifaches Comeback

Fans von J.Lo dürfen sich darauf freuen, 2024 richtig viel von ihrer Lieblingskünstlerin zu hören und auch zu sehen. Denn die 54-Jährige kündigte auf Instagram an, dass sie im kommenden drei große Veröffentlichungen geplant hat. Zum einen ihre neue Single, „Can’t Get Enough“, die bereits Anfang Jänner erscheint. Darauf folgt das neue Album „This Is Me … Now“, das am 16. Februar folgt – eine Fortsetzung ihres vor zehn Jahren veröffentlichten Erfolgsalbums „This Is Me … Then“.

Doch das war noch nicht alles! Gleichzeitig mit dem Verkaufsstart des neuen Albums erscheint auch ein Film über Jennifer Lopez – ein Porträt der Musikerin, wie es heißt. Dieser ist ebenfalls am Februar auf Amazon Prime Video verfügbar.

Fans sind außer sich vor Freude

Mit ihrem großen Comeback sorgt J.Lo für Jubel unter ihren Fans. Denn die meisten J.Lo-Anhänger warten seit der letzten Veröffentlichung vor zehn Jahren sehnsüchtig auf neue Musik der Sängerin. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende! Wie groß die Freude ist, zeigen unzählige Kommentare auf Instagram. „Ich kann es kaum erwarten und bin sowas von bereit“, schwärmt eine Person. „Endlich! Darauf habe ich 20 Jahre lang gewartet“, so jemand anderes.

Dass die neuen Songs von Jennifer Lopez große Erfolge feiern werden, bezweifeln ihre Fans nicht. Ein User schreibt etwa: „Die Krone bleibt fest auf deinem Kopf“. „Sie betritt eine neue Era“, ist sich eine weitere Person sicher.

Die Era der Konzert-Filme

J.Lo ist nicht die einzige, die ihre Fans mit Backstage-Material und Einblicke in ihr Leben begeistert. Auch Megastar Taylor Swift hat einen Film über ihre „Eras“ Welttournee veröffentlicht, in dem sie die großen Stadien dieser Welt bespielt. Und auch Beyoncé begeistert mit einem dreistündigen Film über ihre „Renaissance World Tour“, in der sie neben spektakulären Show-Aufnahmen auch intime Backstage-Momente zeigt.