Fans machen sich weiter Sorgen um die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Bereits seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte um eine Beziehungskrise hartnäckig. Jetzt wollen Fans neue Hinweise auf ein Gewitter am Liebeshimmel der beiden entdeckt haben. J.Lo wurde nämlich ohne ihre Kette mit der Aufschrift „Ben“ gesichtet.

Kriselt es zwischen den beiden wirklich?

Ehekrise bei Jennifer Lopez und Ben Affleck?

Fan sind sich sicher: bei Jennifer Lopez und Ben Affleck kriselt es! Bereits vor einigen Tagen tauchten Fotos auf, die J.Lo und den Schauspieler zeigen, wie sie angeblich streiten. Grund für die schlechte Stimmung soll Bens Ex Jennifer Garner sein, mit der er sich offenbar immer noch sehr gut versteht. Zu gut, wenn es nach den Fans von Jennifer Lopez geht. Die wollen jetzt außerdem auch neue Hinweise auf eine mögliche Beziehungskrise entdeckt haben. Die 54-Jährige soll ihren Signature-Liebesbeweis an Ben abgelegt haben; eine Kette mit einem Herz und dem Schriftzug Ben. In Malibu wurde sie ohne die Kette gesichtet. Stattdessen ziert ein neues Schmuckstück mit dem Schriftzug „Jennifer“ ihren Hals.

Liebesbeweis abgelegt

Für Fans ein ganz eindeutiges Zeichen: zwischen J.Lo und Ben dürfte es zurzeit nicht rund laufen. Damit, dass sie ihren Liebesbeweis, die Kette mit Bens Namen, abgelegt hat, will sie ein Statement setzen, sind viele jedenfalls überzeugt. Kürzlich machten zudem Gerüchte die Runde, beide hätten sich mittlerweile sogar in Paartherapie begeben. Ob an dem Gossip wirklich etwas dran ist, bleibt abzuwarten.