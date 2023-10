Kriselt es da etwa zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck? Das lassen zumindest aktuelle Fotos vermuten, die die beiden bei einer vermeintlichen Diskussion im Auto zeigen. Grund für den Streit soll Bens Ex-Frau Jennifer Garner sein.

Die beiden wurden offenbar kuschelnd im Auto gesichtet.

Schlechte Stimmung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck

Hängt der Haussegen im Hause Lopez-Affleck schief? Das meinen zumindest Fans, nachdem Fotos aufgetaucht sind, die J.Lo und den Schauspieler dabei zeigen, wie sie angeblich streiten. Auf den Bildern, die Page Six vorliegen, ist das Paar zu sehen, wie es im Auto sitzt. Fans sind überzeugt: Jennifer Lopez und Ben Affleck streiten! Während der 51-Jährige wild gestikuliert, schaut Jennifer Lopez – zumindest wenn es nach ihren Fans geht – sehr angespannt und ernst aus. Worum es bei dem Gespräch gegangen sein könnte, sind unklar. Online wird allerdings bereits darüber diskutiert, dass Ben Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner der Grund für die angespannte Stimmung sein könnte. Denn kurz zuvor sind ebenfalls Bilder im Netz aufgetaucht, die Ben und seine Ex sehr vertraut miteinander zeigen.

Streit wegen Jennifer Garner?

Auf den Schnappschüssen, die ebenfalls Page Six vorliegen, wurde ein vermeintlich inniger Moment zwischen Ben und seine Ex-Frau festgehalten. Das frühere Paar sitzt gemeinsam in einem Auto – Ben vorne am Steuer, neben ihm die gemeinsame Tochter Seraphina und Jennifer hinten am Rücksitz. Die Paparazzi-Bilder zeigen, wie sich Jennifer Garner nach vorne zu Ben lehnt; auf einem weiteren Bild legt er seinen Kopf innig auf ihre Schulter. Beide lachen dabei und wirklich sehr vertraut – für Fans wohl etwas zu vertraut. Die sind sich nämlich sicher: hier ist etwas faul und wittern eine Affäre. Denn es ist nicht das erste Mal, dass das Ex-Paar gemeinsam gesichtet wurde. Bereits wenige Wochen zuvor sollen die beiden mit ihren Kindern am Flughafen in Florenz gesehen worden sein.

Ben Affleck und Schauspielerin Jennifer Garner waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden Hollywood-Star drei Kinder. Ben und seine Ex-Frau verstehen sich allerdings immer noch gut – dabei soll auch Jennifer Lopez ihre Finger im Spiel gehabt haben. Weder Insider, noch Ben oder J.Lo selbst haben sich bislang zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehungskrise geäußert.