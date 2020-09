Nach Snapchat und Instagram, kommt jetzt auch die WhatsApp-Funktion von selbstzerstörenden Fotos und Videos. Das bedeutet, dass sich der Empfänger die Medien nur einmal ansehen kann, bevor sie wieder weg sind.

Damit will sich die App in Sachen Datenschutz verbessern.

Selbstzerstörende Foto und Videos auf WhatsApp

Eine neue WhatsApp-Funktion soll den Usern ein besseres Gefühl bezüglich Datenschutz geben. Denn in Zukunft können Medien so verschickt werden, dass sie sich nach dem Öffnen sofort selbst zerstören. Im Chatverlauf sieht das dann folgendermaßen aus: Sieht man sich die Fotos oder Videos an, sind sie danach sofort verschwunden. Die Medien scheinen weder im Chatprotokoll auf, noch gibt es einen Hinweis darauf, dass jemals etwas verschickt wurde.

Hinweis auf Screenshots?

Instagram und Snapchat haben diese Funktion schon lange. Natürlich machen viele dann einfach Screenshots von den verschickten Medien. Doch die beiden Foto- und Videodienste informieren die User dann sofort mit einer Nachricht, dass jemand gerade einen Screenshot gemacht hat. Ob dies bei der neuen WhatsApp-Funktion auch so sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Ab wann die neue Funktion verfügbar ist, hat der Kurznachrichtendienst allerdings noch nicht verraten. Vor wenigen Woche hat WhatsApp aber bereits eine Beta-Version der automatischen Medien-Löschung in Umlauf gebracht, wie WABeatainfo berichtet.