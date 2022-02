Tagelang galt Schauspieler Moses J. Moseley als vermisst. Jetzt hat seine Familie traurige Gewissheit: Der 31-Jährige „The Walking Dead“-Star ist tot. Er wurde leblos und mit einer Schussverletzung in der Nähe einer Brücke gefunden.

Die Polizei untersucht jetzt die Umstände, die zum Tod des Schauspielers geführt haben könnten.

„The Walking Dead“-Star stirbt an Schussverletzung

Moses J. Moseley war ein junger, aufstrebender Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als blutrünstiger Zombie „Mike“ in der Horror-Serie „The Walking Dead“ bekannt wurde. Doch mit nur 31 Jahren hat sein Management den Tod des Serien-Stars bekannt gegeben. Die Familie, Freunde und Fans von Moses stehen unter Schock, da niemand mit dieser tragischen Nachricht gerechnet hätte.

Doch was ist passiert? Die Familie des Schauspielers sorgte sich zunehmend um ihn, da sie ihn tagelang nicht erreichen konnten. Sie haben sogar bei allen Krankenhäuser in der Gegend angerufen, um sicherzugehen, dass er keinen Unfall hatte. Dann meldeten sie ihn als vermisst. Der örtlichen Polizei gelang es schließlich, das Auto des 31-Jährigen nahe der Hudson Brücke in Stockbridge (Georgia) zu orten.

Doch der Anblick war leider kein schöner. Denn beim Fahrzeug befand sich auch der leblose Körper des „The Walking Dead“-Stars. Schnell entdeckten die Beamten, dass Moses an einer Schussverletzung gestorben sein muss. Wer den Abzug betätigt hat, ist noch nicht klar.

„Wurde von allen geliebt“

Seine Managerin Tabatha Minchew äußert sich mit rührenden Worten zum Tod von Moses. „Er wurde von allen geliebt, die ihm begegneten“, erklärt sie gegenüber dem People-Magazine. „Moses war ein wunderbarer Mensch, und wenn man die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen, hat er einem den Tag versüßt. Er war sehr talentiert, er war ein toller Freund, einer von denen, die man immer anrufen konnte. Er war immer so begeistert vom Leben und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche.“

Umso schockierender jetzt die Nachricht über seinen Tod. Auch auf Instagram nimmt Minchew, die auch eine gute Freundin des Schauspielers war, nochmal Abschied. „Ich liebe dich Moses J. Moseley. Wir hatten so viele tolle Jahre der Freundschaft, hatten immer so viel Spaß zusammen. Ich bin froh, dass du so lange ein Teil unserer Familie warst, ich wünschte nur, wir hätten noch mehr Zeit gehabt. Wir werden dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden.“

Und auch der US-Sender AMC, bei dem die Serie „The Walking Dead“ im Jahr 2010 Premiere feierte, hält Moses in Ehren. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei unserem #TWD-Familienmitglied Moses J. Moseley“, schreibt der Sender auf Twitter.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Unter Berufung auf Polizeikreisen, berichtet TMZ, dass der Tod des Schauspielers auch ein möglicher Selbstmord gewesen sein könnte. Die Polizei ermittelt.

Solltest du auch Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.