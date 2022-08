Endlich ist er da: Der heiß ersehnte Urlaub! Nach dem Stress der letzten Wochen haben wir uns die freien Tage auch mehr als verdient. Doch da wird’s auch schon kritisch. Nach einer stressigen Phase scheint es fast unmöglich, von heut auf morgen abzuschalten. Wir haben daher einige Tipps parat, wie ihr euch voll und ganz auf eure Pause vom Alltag einlassen und im Urlaub besser entspannen könnt.

Diese Dinge sind im Urlaub essenziell, um wirklich abschalten zu können.

1. Push-Benachrichtigungen pausieren

Zuallererst solltet ihr alle Push-Benachrichtigungen, die mit eurer Arbeit zu tun haben, abstellen! Das gilt vor allem für das E-Mail-Postfach! Ergo, solltet ihr auch keine Mails beantworten. Kommt auch gar nicht erst auf die Idee „nur kurz hereinzuschauen“, um zu checken, was ihr eigentlich gerade so im Office verpasst! Solltet ihr euch bei diesem Gedanken erwischen, denkt am besten an den Meghan Trainor Song „NO“. Dieses Nein sollte nämlich euer Mantra während des ganzen Urlaubs sein!

Das gilt natürlich nicht nur für Mails, sondern auch für „private“ Whatsapp-Gruppen mit Kolleginnen und Kollegen. Denn hier wird oft nicht nur Gossip ausgetauscht, sondern eben auch arbeitsrelevante Themen, und das kann die Aufmerksamkeit wieder weg vom Urlaub lenken – und ihr wisst ja – „NO“! Wer also wirklich entspannen möchte, sollte alle arbeitsrelevanten Push-Benachrichtigungen am Laptop, Smartwatch, Handy etc. abschalten.

2. Bildschirmzeit einschränken

Und apropos Handy. Wir kennen es wohl alle: Kaum aufgewacht, wird auch gleich das Smartphone und Social Media gecheckt. Im Urlaub ist das allerdings nicht zu empfehlen! Wir verzichten jetzt auf Klischee-Phrasen wie „Lebe im Hier und Jetzt“, oder „Genieße jeden Augenblick“. Denn das versuchen wir ja eh alle immer!

Aber ernsthaft: Smartphone und Co. holen uns gedanklich immer wieder in den Alltag zurück, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Ihr solltet daher grundsätzlich versuchen, eure Bildschirmzeit zu reduzieren. So kann auch der Kopf voll und ganz entspannen. Wir können euch an dieser Stelle auch einen Digital Detox ans Herz legen. Denn wenn nicht in der Ferienzeit, wann dann?! Welche Vorteile eine Social Media freie Zeit mit sich bringt, erfahrt ihr hier.

3. Gönnt euch mehr Schlaf als sonst

Klar, im Urlaub sind wir meist voller Tatendrang und stehen gern auch mal etwas früher auf, denn FOMO is real! Aber nutzt den Urlaub auch unbedingt, um mal einfach auszuschlafen! Ihr solltet euch natürlich nicht zwingen. Aber im Alltag ist es uns selten möglich, zu schlafen, wann wir möchten. Deswegen eignet sich der Urlaub, um mal nach dem eigenen Biorhythmus zu leben! Die meisten von uns sind nämlich an eine gewisse Vorgabe von außen gebunden, was unseren Schlafrhythmus angeht: Früher aufstehen als wir möchten und durch Stress oft später ins Bett gehen, als wir eigentlich sollten.

Egal ob ihr kleine Nachteulen oder Morgenmenschen seid – beides ist richtig und kann besonders im Urlaub ausgekostet werden! Denn wenn wir zu unserem Rhythmus passend schlafen, regenerieren sich unsere Gehirnzellen optimal und unser Gedächtnis wird gestärkt! Nur so können wir uns im Urlaub erst richtig erholen!

4. Vergesst euren strikten Zeitplan

Last but not least: Vergesst eure Zeitpläne! Wir stressen uns im Alltag ja schon oft genug. Daher sollten wir uns nicht auch noch im Urlaub unter Druck setzen! Wenn ihr später essen möchtet, weil ihr gerade noch anderweitig beschäftigt seid, dann macht das einfach. Wenn ihr lange aufbleiben wollt, um Filme zu sehen, dann go for it! Versucht die Dinge gelassen zu nehmen. Auch wenn ihr eure Vacay-to-do-Liste nicht ganz abarbeiten könnt.

Reminder: ihr werdet es auch nicht vermeiden können, dass gewisse Dinge in deiner Urlaubsplanung schiefgehen oder nicht ganz so laufen, wie erhofft. Anstatt euch über Dinge zu ärgern, die ihr ohnehin nicht ändern könnt, solltet ihr sie akzeptieren. Und ganz wichtig, macht euch nicht verrückt, bevor die Probleme überhaupt auftreten. Gönnt euch einfach eine erholsame Auszeit, ganz ohne Stress und Zeitdruck. Bon voyage ihr Lieben! 😉

