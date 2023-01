Dass Sex nicht immer ganz so perfekt wie in einem Hollywood-Film abläuft, ist klar. Vaginalfürze, Haare im Mund, fehlende Erektion – all das kann schon mal vorkommen und ist völlig normal. Nicht ganz so üblich sind allerdings folgende Geschichten. In einem Reddit-Thread teilten User:innen jetzt ihre größten Sex-Fails, und die sind nicht unbedingt was für schwache Nerven. Wir haben hier die kuriosesten für euch zusammengefasst. Falls ihr also was zum Schmunzeln sucht, solltet ihr jetzt weiterlesen!

Aber bitte, bitte nicht nachmachen!

1. Katzen müssen draußen bleiben

„Meine Ex und ich lagen nackt auf dem Rücken auf dem Bett, nachdem wir uns schon gegenseitig heiß gemacht hatten, sprang plötzlich ihre Katze wie ein Ninja zwischen uns und fängt an, mit meinem Ständer zu spielen. Es war einfach unfassbar. Sie hat mich sogar mit ihren Krallen erwischt“

2. Bitte kein Sex auf dem Glastisch

„Das ist meinem Mitbewohner in Mexiko passiert: Er hatte Sex auf einem Glastisch und der ist einfach zerbrochen. Sie musste sogar genäht werden und überall war Blut. Wir haben jetzt einen Holztisch!“

3. Sex aglio e olio

„Sexy Time mit meiner Freundin. Es ging gerade ans Eingemachte und sie fragt, ob ich Gleitgel habe. Ich hatte keines in der Wohnung. Also fragt sie nach Speiseöl. Also gehe ich in die Küche, nehm das Öl aus dem Schrank und reibe meine Hände mit dem Zeug ein. Es ging also gerade richtig zur Sache, als meine Freundin plötzlich einen seltsamen Geruch beklagt. Ich hatte aus Versehen das mit Knoblauch angereicherte native Olivenöl genommen. Es dauerte nicht lange, bis der ganze Raum nach Sex und Knoblauch roch. Wenn ich Italiener wäre, hätte es vielleicht Spaß gemacht, sie hingegen war nicht amüsiert.“

4. Too hot to handle

„Meine Ex-Freundin hatte Lust etwas Neues zu probieren. Also entschied sie sich eine Jalapeno in die Vagina zu stecken. Es war definitiv keine gute Idee. Sie hatte plötzlich höllische Schmerzen. Sie musste deswegen sogar am nächsten Tag in die Apotheke.“

5. Positionswechsel auf eigene Gefahr

„Ich war gerade in der Reiterstellung als ich mich entschied, die Position zu wechseln. Ich muss erwähnen, dass ich während der Sex-Action High Heels anhatte. Es kam, wie es kommen musste. Beim Positionswechseln traf ein Heel tatsächlich seinen Augenbereich. Er verlor zwar nicht nicht gerade sein Augenlicht, aber er hatte doch große Schmerzen. Was definitiv den Vibe killte“

6. Solo-Sex Upside Down

„Eines Tages wollte ich eine gewisse These testen, also machte ich einen Handstand an der Wand. Als ich zum Höhepunkt kam, landete alles in meinem Gesicht, was ich nicht erwartet hatte. Ich war so geschockt, dass ich vorne überfiel, immer noch hart – mein Penis wird nie wieder der gleiche sein.“

7. Kotz-Action

„Ich kann noch einen draufsetzen. Meine Freundin hat sich mal beim Sex übergeben. Direkt auf mich. Aber halb so wild. Ich hatte nur eine schnelle Dusche, überprüfte, ob es ihr gut ging, und wir haben unser Schäferstündchen noch beendet“

8. Die etwas zu harte Tour

„Ich hätte fast den Penis meines ​​Mannes gebrochen, als wir es das erste Mal im Doggystyle probiert haben. Ich habe einen sehr großen Hintern und wir hatten Probleme, uns richtig anzustellen. Außerdem warf ich dann noch meinen Kopf zurück und verpasste ihm versehentlich einen Kopfstoß. Seine Nase tat zwei Wochen lang weh. Wir lachen jetzt darüber lol.“