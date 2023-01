Es wird gefurzt, gestritten und gelästert: Tag vier im Dschungelcamp war eine einzige Achterbahnfahrt – und lässt eine große Frage offen: Was macht Markus da unter dem Wasserfall?

Eine „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Premiere gibt es schon mal!

Dschungelcamp: Team Verena oder Team Jana?

Tag vier im Dschungelcamp startet mit einer Fortsetzung. Denn der Bohnenstreit von gestern ist noch lange nicht ausdiskutiert. Jana und Verena sind sich nämlich immer noch uneins: wer hat denn jetzt recht. Hätten Jana und Tessa ihren Veggie-Zusatz mit den anderen teilen sollen? Für Jana ist diese Frage ganz klar mit „Nein“ beantwortet, was Verena weiterhin ein Dorn im Auge ist.

Zu einer Aussprache kommt es letztlich nicht, Camp-Kollege Papis nervt die ganze Situation letztlich so sehr, dass er den Streit mit mahnenden Worten beendet. „Kinder sterben in Afrika wegen Essen und ihr streitet euch wegen Essen“, betont er. Sind also alle wieder versöhnt? Weit gefehlt. Viel mehr wirkt es so, als wäre der Bohnenstreit der Startschuss für die alljährliche und fast schon traditionelle Campteilung. Team Verena oder doch Team Jana? Zumindest Gigi bezieht jetzt schon klar Stellung: Sein „Zaubergirl“ hat recht. „Du hast gesagt, was viele hier denken“, lobt er seine Mitbewohnerin. Doch Cecilia weiß: Dieser Streit ist noch lange nicht vorbei. „Das knallt doch sowieso früher oder später“, betont sie im Dschungeltelefon.

Bis dahin widmet sich Gigi aber ganz anderen Fragen: wohin geht seine Karriere nach dem Dschungelcamp. Von seinem großen Ziel – der erste zu sein, der Sex im Dschungelcamp hat – ist er ja noch ein Stück entfernt. Und was danach kommen soll, weiß er auch noch nicht. Wird also höchste Zeit für ein bisschen Beratung. Und wer eignet sich dafür den besser als Djamila. Als Gigi von ihrem Einstieg ins Showbusiness erfährt, ist er überzeugt: auch er braucht eine Affäre mit einer Politikerin. Auch, wenn ihm für das Kennenlernen noch ein paar Basis-Informationen fehlen (wie etwa: wer sind denn überhaupt aktuelle Politiker:innen in Deutschland und wo trifft man sie). Auch Djamila scheint bei Gigis Plänen eher skeptisch. „Würde sich eine Politikerin auf Gigi einlassen?“, fragt sie sich.

Der erste Furz bei der Dschungelprüfung

Aber bevor wir uns Gigis Potential als First Husband widmen, muss er auch schon wieder weiter. Denn gemeinsam mit Tessa geht es in die „Puppengraus“-Dschungelprüfung. Wir würden euch an dieser Stelle gerne die Regeln der Prüfung erklären, doch Gigi pupst mitten in den Erklärungen – laut, herzhaft und ungeniert. Und lenkt damit von allem anderen ab. Alles, was wir danach noch wahrnehmen ist, dass Tessa und Gigi in dem Miniatur-Haus voller Tiere, Innereien und Horrorpuppen nacheinander Sterne sammeln müssen. Gigi ist zuerst dran.

Und ratet mal, was ist seine größte Herausforderung? Die Schlangen, das Krokodil, das den Eingang blockiert oder doch der Geruch der Innereien? Nope, alles falsch. Für Gigi sind die größte Challenge die Knoten, mit denen die Sterne befestigt sind. „Ich habe erst vor kurzem gelernt Schuhe zu binden“, klagt der Kandidat und flucht minutenlang über die Knoten, die er zuerst versucht, ziemlich aggressiv abzureißen und dann untermauert von zahlreichen italienischen Flüchen endlich aufknotet.

Durch Gigis Komplikationen mit den Knoten bleiben Tessa letztlich nur mehr wenige Minuten, um ebenfalls ein paar Sterne zu sammeln. Überschüttet von Kakerlaken schafft sie es jedoch auch, Sterne abzuknoten. Insgesamt können die beiden sieben Sterne sammeln – und wir haben ein paar neue italienische Schimpfwörter gelernt. Eine Win-Win-Situation, oder? Zumindest für alle außer Gigi. Denn mit seiner eher aggressiven Haltung sammelt er eher keine Sympathien.

Okay. Mit dieser Gleichgültigkeit Tieren gegenüber hat Gigi es sich gerade wieder bei mir vermasselt. #ibes — Kat ✤ (@xStrobeLightsx) January 16, 2023

Dschungelcamp: Schatzsuche mit Cosimo und Djamila

Aber bevor wir unser neues Vokabular testen können, geht es auch schon an ein weiteres Highlight von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“: Die Schatzsuche. Dieses Mal müssen Djamila und Cosimo los. Beide sind zwar eher semi-begeistert, dass sie das Camp verlassen (insbesondere Djamila, die gleich fragt, wann sie denn wieder zurück sind), dennoch gehen sie zielstrebig los… und verirren sich gleich einmal. Wie das mit der handgemalten Karte überhaupt möglich ist, wissen wir nicht so genau. Aber wie heißt es so schön: auch ein blindes Huhn findet irgendwann mal ein Korn. Und nach einigen Umwegen finden auch Cosimo und Djamila ihre Challenge.

Djamila is me auf Arbeit (momentan): "Was? Heute? Und wann bin ich wieder zuhause?" 😅😂 #ibes — ✟ 𝕽𝖆𝖛𝖊𝖓 ✟ (@Raven_Creepy) January 16, 2023

Bei „Bee Careful“ müssen sie im Partnerlook Luftballone platzen lassen und mit den daraus fallenden Bällen Schlüssel erspielen. Eine Aufgabe, die sie meistern. Die Schatzkiste kommt also mit ins Camp. Ein voller Erfolg also; wäre da nicht die leidige Frage in jeder Schatzkiste. Dieses Mal: Nach wie viel Jahren feiert man Knoblauchhochzeit? 33,3 oder 35,5? Während Claudia sicher ist, dass die Schnapszahl die Lösung ist, betont Cecilia: „ein Knoblauch hat fünf Ecken“ – äääh, klar. Das Camp spaltet sich – und entscheidet sich für die Ecken-Herleitung. Leider falsch! Für Claudia ein klares Zeichen: Das Camp zieht nicht an einem (oder besser gesagt IHREM) Strang.

Claudia spricht über verstorbene Schwester

Apropos Claudia. Die hat an Tag vier einiges zu sagen. Zuerst erzählt sie emotional von ihrer verstorbenen Schwester, mit der sie im Streit auseinandergegangen ist. Dass sie gestorben ist, erfuhr sie nur über einen Brief. Der Sohn ihrer Schwester schrieb darin: „Sehr geehrte Frau Effenberg, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Schwester am 18. März verstorben ist.“ Ein emotionaler Tiefpunkt für Claudia. Letztlich brauchte sie ein Medium, um die Wogen zwischen ihr und ihrer Schwester nach deren Tod zu glätten. „Sie hat mir damals gesagt, sie hat Kontakt mit meiner Schwester und sie kann halt nicht von dieser Welt weggehen, weil sie sich Vorwürfe macht. Ich soll in die Kirche gehen und mit ihr reden und sagen ‚Ich verzeih‘ dir‘ – und von da an war irgendwie alles anders“, erzählt sie.

Doch Claudia zeigt sich nicht nur von ihrer verletzlichen Seite. Kaum wird es Zeit für den nächtlichen Wachdienst mit Verena wird es für sie auch Zeit, zu lästern. Das Camp ist ihr nämlich schlichtweg zu unordentlich. Und dann heißt es mitten in der Nacht Aufräumaktion à la Claudia. Warum man damit nicht bis zum Morgen warten kann? Das werden wir wohl nie erfahren. Für die beiden bietet die Aktion aber genug Stoff zum Lästern. Warum legt man denn den Stock fürs Lagerfeuer auch auf den Boden? Und warum hat Jana eigentlich so ein nerviges Dauergrinsen? Eine bleibt ihnen aber weiterhin ein Dorn im Auge: Tessa. Denn Claudia betont: „Und Tessa dürfte Lederschuhe eigentlich auch gar nicht anziehen. Veganer dürfen kein Leder tragen, dafür wurde auch ein Tier getötet.“

„Wir sind nicht die Dschungelpolizei“

Also das klingt nicht wirklich so, als würde im Camp bald Frieden einkehren. Denn kurze Zeit später ärgert sich auch Jolina über ihre Mitbewohner:innen. Der Grund: Während sie und Papis eifrig aufräumen, Geschirr spülen und das Camp sauber halten, schlafen alle anderen tagsüber friedlich in ihren Betten. Mithelfen will niemand. Für Lucas Cordalis (der in dieser Staffel bisher sehr im Hintergrund war) absolut untragbar. Denn er will keine zusätzlichen Regeln im Camp. „Wir sind nicht die Dschungelpolizei“, mahnt er Jolina.

"Wir sind nicht die Dschungelpolizei!"



EIL EIL EIL EIL EIL

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Cordalis hat seinen ersten Satz gesagt!#ibes2023 #ibes — Körner Borussen Oppa 💉💉💉🇺🇦 (@19Micha09) January 16, 2023

Auch diese Krise schwebt also wie eine graue Wolke über dem Camp. Das schreit doch nach einer baldigen Eskalation. Zur Prüfung muss heute übrigens Jana – mal sehen, ob ihr die Urkraft viele Sterne bringt. Und eine letzte Frage hätten wir dann auch noch: Was genau macht Markus da unter dem Wasserfall? Denn ein Einspieler zu Beginn der Serie suggeriert: Er vergnügt sich mit sich selbst. Ist das ein Regelverstoß? Gönnt er sich hier wirklich vor laufender Kamera… ähh… Selfcare? Ob das tatsächlich der Fall ist – und damit eine weitere Premiere von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gefeiert wird, erfahren wir hoffentlich heute Abend.

Der schnattert sich nicht wirklich einen unterm Wasserfall?#ibes — Fernfunker  (@fernfunker) January 16, 2023

