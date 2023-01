Sadie Sink gibt nun einen spannenden Einblick in ihr Leben. Mit 15 Jahren stieß die Schauspielerin zum Cast der erfolgreichen Netflix-Serie „Stranger Things“ dazu. Nun verriet die 20-Jährige in einem neuen Interview, dass sie ihren ersten Kuss am Set des Serienhits erlebte.

Demnach war Co-Star Caleb McLaughlin ihr allererster Kuss-Partner.

Sadie Sink: Erster Kuss am Set von „Stranger Things“

Sadie Sink ist derzeit an der Seite von Brendan Fraser in Darren Aronofskys Film „The Whale“ zu sehen. Weltweit bekannt wurde Sadie allerdings durch die mega erfolgreiche Serie „Stranger Things“. Schon seit Staffel zwei zählt die Schauspielerin zum Maincast des Netflix-Hits. Als sie für die Rolle der Max Mayfield vorsprach, war sie gerade einmal 14 Jahre alt. Sie verbrachte somit quasi fast ihre ganze Jugend am Set der Serie. Am Ende der zweiten Staffel kam es zu Sadies erstem Filmkuss mit Co-Star Caleb McLaughlin. Nun plauderte die Schauspielerin in einem neuen Interview mit W Magazine aus, dass dies nicht nur ihr erster Filmkuss war, sondern auch privat ihr erster richtiger Kuss.

„Es war am Set von ‚Stranger Things’“, beginnt Sadie die Geschichte über ihren ersten Kuss. „Er war mit Caleb McLaughlin, der Lucas spielt. Ihr könnt es auf Netflix sehen!“, sagt sie weiters. Die damals 15-Jährige meint heute: „Das war für uns beide echt unangenehm. Aber es war auch lustig, weil alle unsere Freunde mit dabei waren – und dann war da noch all das Extra-Licht und die Musik…“. Und auch für den damals 16-jährigen Caleb war es der erste Kuss. „Es war damals echt nervenaufreibend, aber jetzt kann ich zurückschauen und darüber lachen,“ teilt die Schauspielerin mit. Dabei war diese Szene so eigentlich gar nicht geplant …

Bild: Netflix

Szene stand nicht im Drehbuch

Denn nach Veröffentlichung der zweiten Staffel wurde bekannt, dass die Szene in der sich Sadie und Caleb näherkommen, so gar nicht im Drehbuch stand. Regisseur Ross Duffer scherzte am Anfang des Drehtages mit Sadie darüber, dass sie ihren Co-Star küssen müsse, woraufhin diese in Panik verfiel. Ihre Reaktion verleitete ihn dazu, den Kuss tatsächlich zu drehen und ins Staffelfinale zu setzen. Auf Instagram beichtete die Schauspielerin damals: „Den ganzen Tag über war ich mega gestresst [wegen des Kusses], ich fragte mich selbst: ‚Oh mein Gott […], muss ich das wirklich machen?'“

Regisseur Duffer musste deshalb auch ordentlich Kritik einstecken. Er habe die junge Darstellerin zu etwas gezwungen, das sie nicht wollte, wie es hieß. In einem Interview mit The Wrap verteidigte Sadie den Regisseur allerdings: „Ich meine, natürlich war ich nervös, aber ich habe mich nicht zu irgendetwas gedrängt gefühlt.“