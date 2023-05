Der Sommer naht! Die Temperaturen steigen, und damit auch das Bedürfnis, uns von einer langen Mähne zu verabschieden. Denn mal ehrlich, im Sommer sind wir um jeden Zentimeter weniger dankbar. Doch welcher Schnitt soll es werden? Wir hätten da einen Vorschlag: Der Momager Haircut ist DER ultimative Power-Kurzhaarschnitt der Saison. Wir verraten euch, was den Look ausmacht.

Und don’t worry, der Name klingt vielleicht im ersten Moment etwas bieder, der Hairstyle ist es aber keineswegs!

Momager Haircut: Diese Power-Frisur wollen wir diesen Sommer

So schön eine lange Mähne auch sein mag, im Sommer sind lange Haare recht unpraktisch und jeder Zentimeter weniger ist an heißen Tagen eine echte Erleichterung. Kein Wunder also, dass viele von uns gerade jetzt mit dem Gedanken spielen, diese Saison auf einen Kurzhaarschnitt zu setzen. Schon klar, ein klassischer Bob geht natürlich immer. Aber wer diesen Sommer besonders angesagt sein will, lässt sich beim Frisur einen sogenannten „Momager Haircut“ verpassen. Zugegeben, das Wort „Momager“ klingt vielleicht etwas bieder. Doch dieser angesagte Kurzhaarschnitt verspricht nicht nur einen frischen Look, sondern strahlt auch jede Menge Power aus. Yes please!

Ihr fragt euch an dieser Stelle bestimmt, was es mit dem ungewöhnlichen Namen des Haarschnitts auf sich hat. Der Name soll den einflussreichen Müttern, die als starke Managerinnen ihre berühmten Kinder zum Erfolg führen, Tribut zollen. Oder zumindest dienen genau diese Mütter nun als Vorbilder für den Look. Allen voran natürlich DIE Momager schlechthin: Kris Jenner. Mit ihrem Signature-Kurzhaarschnitt dient die Mutter von Kim Kardashian, Kylie Jenner und Co. nun also als großes Stylevorbild für den Sommer. Natürlich werden Kris Jenners Haare aber nicht einfach so eins zu eins kopiert. Der Momager Haircut wird 2023 durch kleine Upgrades neu interpretiert. Dadurch wirkt der Style auch ganz bestimmt nicht zu altbacken, versprochen.

Der Momager Crop erobert als Frisuren-Trend nun also besonders stilbewusste Köpfe, und das mit reichlich Power-Attitüde, wie man es von dem berühmten Vorbild kennt. Inzwischen haben aber auch schon viele andere Stars den CEO-Look für sich entdeckt und neu interpretiert, darunter zum Beispiel die Sängerinnen Pixie Lott und Halsey.

Was macht den Look besonders?

Im Grunde handelt es sich beim Momager Haircut um eine moderne und softe Variante des klassischen Pixie-Schnitts. Er ist allerdings nicht ganz so kurz. Zudem wirkt der neue Look mit kurzen gestuften Strähnen und einem Pony raffinierter, charmanter und auch moderner. Was den Momager Crop außerdem von anderen Kurzhaarschnitten abhebt, ist seine markante Länge. Denn neben dem Deckhaar darf nun beim Schnitt auch das Haar im Nacken etwas länger werden. Dadurch wirkt der Cut auch irgendwie edgy und strahlt jede Menge Coolness aus. Lieben wir!

Das Tolle an der Frisur: Der Schnitt ist total unkompliziert und eignet sich deshalb perfekt für den Sommer. Die Vielseitigkeit des Momager-Crops ist ein weiterer Pluspunkt. Obwohl er kurz ist, bietet er zahlreiche Styling-Möglichkeiten, um das Haar in Szene zu setzen. Von glatten und glänzenden Looks über lässige Wellen bis hin zu frechen Strukturen – der Schnitt benötigt wenig Styling.

So stylt ihr den Schnitt

Beim Styling des Momager Haircuts gilt im Prinzip jedenfalls: Alles kann, nichts muss! Denn der Schnitt sieht gerade undone richtig gut aus – egal ob bei glattem Haar, sanften Wellen oder dynamischen Curls. Es bleibt also ganz euch überlassen, ob ihr eure Haare einfach lufttrocknen lasst und dann mit etwas Stylingcreme in Form bringt, oder ob ihr sie lieber mit einer Rundbürste aus föhnt. Bei großen Locken styled ihr den Momager Cut am besten mit einem einen Diffusor. Nach Bedarf noch mit etwas Haarspray fixieren. Et voilà – unkomplizierter geht fast nicht. Genauso, wie wir es im Sommer lieben.

Der Momager Cut kann übrigens aber auch richtig elegant aussehen. Wie? Mit jeder Menge Haargel! Denn mit der sleeken Variante des Hairstyles schaut ihr nicht nur bei Events top gestylt aus, die Frisur strahlt auch jede Menge bossy Vibes aus!