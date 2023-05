Wer nicht gerne Kleider trägt, der wird sich über dieses Sommer-IT-Piece auf jeden Fall freuen. Denn Jumpsuits sind in dieser Saison absolut in! Die Overalls sind nicht nur super gemütlich, sondern auch richtig vielseitig zu stylen. Das IT-Piece kommt heuer nämlich in sämtlichen Varianten, Farben und Formen daher.

Wir zeigen euch unsere drei favourite Looks zum Nachshoppen!

Jumpsuit in Denim

Denim geht einfach immer – deshalb lieben wir diese All-Over-Variante! Jumpsuits in Jeans-Optik lassen sich einerseits sportlich, aber auch richtig elegant stylen. So wie hier etwa mit schickem Shopper und schlichten Heels. Kombiniert mit silbernem Schmuck ist dieser Jumpsuit von H&M perfekt für eine Party-Nacht oder einen gemütlichen Cocktail-Abend mit den BFFs.

Leinen-Jumpsuit

Der Leinen-Jumpsuit ist der Klassiker in Sachen Overalls. Das Material ist auch diesen Sommer total angesagt – und wir verstehen zu 100 Prozent, warum! Denn es ist nicht nur gemütlich, sondern bei heißen Temperaturen auch angenehm luftig und kühl. Unser Lieblings-Piece: dieser Leinen-Jumpsuit mit Cutouts von & Other Stories. Kombiniert mit Birkenstock-Schlapfen, lässiger Sonnenbrille und Hut steht einem chilligen Shopping-Tag mit diesem Outfit nichts mehr im Weg.

Jumpsuit mit Blumenprint

Wer’s lieber etwas verspielter mag, für den ist dieser Look perfekt! Jumpsuits mit süßen Blumenprints sind diesen Sommer ebenfalls total angesagt. Wir haben uns in dieses Modell von H&M verliebt, das durch das verspielte Muster in Wahrheit auch schon völlig ohne Accessoires auskommt. Doch was wäre ein perfekter Look, ohne kleine Details. Wie hier etwa kombiniert mit Shopper in Korb-Optik, schlichten Pantoletten und goldenen Kreolen. So kann’s ab zum Badetag gehen!

Noch mehr Jumpsuits zum Nachshoppen