Nach 14 Wochen im puren Luxus verlassen die Models ihre Villa in Los Angeles und brechen zu einem Roadtrip auf. Dabei erwartet die GNTM-Kandidatinnen eine etwas andere Unterkunft, ein spektakuläres Wüsten-Shooting und ein Trauer-Catwalk in flachen Schuhen.

Für eine Favoritin ist am Ende jedoch Schluss mit dem Traum, „Germany’s Next Topmodel“ zu werden.

Grusel-Motel statt Luxusvilla

Kaum leben angehende Models wochenlang in einer absoluten Luxusvilla auf den Hügeln von Los Angeles und werden von früh bis spät versorgt, chauffiert, geschminkt und angezogen, werden sie langsam aber sicher verwöhnt. Denn in Woche 14 heißt es jetzt plötzlich: Koffer packen und ab ins Auto. Nein, es geht in keine andere Weltmetropole oder in ein neues Fünf-Sterne-Hotel. Sondern ins Auto – denn ein Roadtrip durch Nevada steht an.

So richtig zu schätzen wissen die Kandidatinnen ihr Straßen-Abenteuer aber nicht. Denn statt sich über ihre Unterkunft – ein Motel – zu freuen, macht sich eher Ekel breit. „Glaubst du, wurde hier schon mal jemand ermordet?“, fragt Coco halb ernst und halb scherzend nach. So schlimm ist die neue Bleibe aber nicht, wie auch Somajia und Olivia feststellen. „Es ist besser als zelten und es gibt sogar eine Mikrowelle“, freuen sich die beiden.

Hat Selma GNTM schon gewonnen?

Selma, Ida und Nicole bekommen von all dem Drama rund um das „Grusel-Motel“, das keines ist, anfangs noch nichts mit. Denn sie fliegen kurz zurück nach Deutschland, um bei einem Casting für Peek & Cloppenburg Düsseldorf teilzunehmen. Wer von sich überzeugen kann, wird das neue Gesicht der Sommerkampagne. Dazu müssen sich die Auserwählten selbst stylen und schminken und dem Kunden eine „zukünftige Erinnerung“ präsentieren. Selma packt ihr Lieblingsthema aus: Reisen und frei sein. Sie sieht sich am Strand von Thailand mit einer Kokosnuss in der Hand.

Das – und Selmas unwiderstehliches Lächeln, haben offenbar bereits gereicht, um das Casting für sich zu entscheiden. Und so darf sich die 18-Jährige über einen weiteren Job freuen. Kurze Zwischenfrage: Hat sie GNTM eigentlich schon gewonnen? Denn bisher hat sie fast jeden Job ergattert und wurde auch sonst ausschließlich von allen gelobt. Für Selma und ihre beiden enttäuschten Mitstreiterinnen geht es nach dem Casting jedenfalls direkt wieder in den Flieger und zurück in die USA, wo die restlichen Kandidatinnen sehnsüchtig auf ihre Rückkehr warten – zumindest auf jene, von Selma und Ida. Dass Nicole ebenfalls wieder da ist, scheint keiner sonderlich zu kommentieren. Fies!

Shooting mit Schuller

Nach einer wahrlichen Shooting-Durststrecke (sorry, aber die Fotoshootings der letzten Folgen, wenn überhaupt welche dabei waren, konnte man nun wirklich nicht ernst nehmen), ist es endlich so weit. GNTM-Liebling Kristian Schuller is in the house! Auf den deutschen Fotografen ist immer Verlass und so hat er auch in diesem Jahr wieder ein spektakuläres Set mit im Gepäck. Mitten in der Wüste von Nevada schlüpfen die Models in ein Outfit, das aus Badehauben und Flatterstoff besteht. Spätestens hier sollten sie eigentlich schon erahnt haben, wer sie heute fotografiert.

Stattdessen rätseln die Kandidatinnen, was sie heute machen müssen. Erstaunlicherweise ist der Begriff „Unterwassershooting“ relativ oft gefallen … mitten in der Wüste, schon klar. Doch dann entdeckt das erste Models Heidis Lieblingsfotografen und beginnt sofort zu strahlen. Katherine ist sogar so begeistert von Schuller, dass sie ihn zuerst respektvoll siezt und ihm dann erzählt, wie sehr sie sein Buch, das er offenbar geschrieben hat, zum Modeln inspiriert hat.

Doch es bleibt kaum Zeit für Smalltalk und Lob, denn die Sonne scheint an diesem Tag schneller unterzugehen, als sonst. Deshalb bleibt das Feedback für die meisten Models auch auf der Strecke und eine nach der anderen muss zusehen, dass sie noch genügend Sonnenlicht abbekommt, während sie sich an Ballons lehnt oder wilde Hip-Hop-Posen in ihren Flatterkleidern macht.

Corona-Infektion am Set

Während Corona in unseren Breitengraden aktuell immer mehr in den Hintergrund rückt, hat das Virus ausgerechnet am GNTM-Set zugeschlagen. Kandidatin Somajia ist positiv getestet worden und muss sich ab sofort von den anderen Models abschotten. Gibt bestimmt angenehmere Dinge, als in einem Motel mitten im Nirgendwo vollkommen allein im Zimmer zu liegen – und das auch noch ohne Handy! Einen Vorteil hat die Infektion aber für Somajia: Weil ihr Shooting sehr gut war, erspart sie sich den Entscheidungswalk, bei dem sie aber ohnehin nicht antreten hätte dürfen und landet direkt in der nächsten Runde. Glückwunsch!

Entscheidungswalk in flachen Schuhen

Für die Entscheidung werden die Models von All-Black-Everything-Designerin Esther Perbandt eingekleidet. Viele kennen die gebürtige Deutsche vielleicht aus der Prime-Serie „Making the Cut“, in der sie 2020 Zweite geworden ist. Ihr Markenzeichen: Schwarze Kleidung. Nach dem farbenfrohen Schuller-Shooting, müssen die Models jetzt also genau in das Gegenteil schlüpfen. Dazu kommt noch eine weitere Herausforderung: flache Schuhe.

Klingt auf den ersten Blick vielleicht eher wie eine Erleichterung, doch Esther warnt die Models, dass es sehr schwer wird, Haute-Couture-Kleidung ohne Absätze zu präsentieren. Denn einen eleganten Walk hinzulegen ist damit nahezu unmöglich. Selma zeigt sich jedoch selbstsicher und hat keine Bedenken, nach ihrem erfolgreichen Job und dem Shooting jetzt auch am Laufsteg auf voller Länger abzuliefern.

Doch wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Denn die Designerin kritisiert Selmas Walk bereits hinter der Bühne, noch bevor sie überhaupt vor der Jury gelaufen ist. Und auch bei der Entscheidung passieren der 18-Jährigen gleich mehrere Fauxpas. Zuerst erkennt sie Super-Super-Supermodel Karolína Kurková nicht und schiebt es dann auf ihre Kurzsichtigkeit. Dann übersieht sie die Markierung auf dem Laufsteg, auf der sie eigentlich stehen bleiben und posieren sollte. Und schlussendlich zeigt sich auch Model-Mama Heidi nicht gerade überzeugt von ihrem Walk.

Die Aufmerksamkeit des TV-Publikums gilt jedoch ausschließlich den düsteren Outfits. Denn viele erinnern die Schleier-Details eher an einen Imker bzw. einen Insektenschutz, als Haute-Couture-Looks:

Favoritin muss gehen

Schlussendlich konnten vor allem zwei Kandidatinnen die Jury alles andere als von sich überzeugen. Olivia und Mirella. Bei beiden war das Shooting nicht sonderlich toll, beide haben noch keinen Job ergattert und beide haben am Laufsteg nicht gerade abgeliefert. Während Olivia noch eine letzte Chance von Heidi bekommt, ist an dieser Stelle für Mirella Schluss. Die eigentliche Favoritin muss ihre Sachen packen und nach Hause fliegen.

