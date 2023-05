Eine Woche voller großer Emotionen bei GNTM! Denn die traditionellen Familienbesuche stehen an und jeder, der Heidi Klum kennt, weiß, dass sie sich auch in diesem etwas „ganz Besonderes“ ausgedacht hat.

Außerdem steht endlich fest, wer in die Top Ten einziehen darf.

„Rich Girl“-Shooting mit Überraschungen

Je länger die Kandidatinnen in Los Angeles sind, desto näher rückt der Tag, an dem sie auf unangenehme Weise von Familie und Freunden überrascht werden. Auch diesmal hat sich Heidi Klum einen besonderen Twist überlegt, mit dem ihre Models wohl niemals gerechnet hätten. Denn sie müssen ihre Luxusvilla mit gepackten Koffern verlassen und in einen schicken Penthouse-Komplex nach Downtown reisen, nicht ahnend, dass sich ihre Liebsten dort verstecken.

Zuerst müssen die GNTM-Teilnehmerinnen aber noch ein Shooting mit einem der wohl fiesesten Fotografen überstehen: Yu Tsai. Der hat in den vergangenen Staffeln schon für so manchen richtig harte Spruch gesorgt und macht sich auch in diesem Jahr nicht sonderlich beliebt. Denn während dem „Rich Girl“-Shooting, bei dem die Models zwischen Bling-Bling und Fake-Dollarscheinen posieren müssen, überhäuft der Fotograf ständig Heidi Klum mit Komplimenten, anstatt die Arbeit der Kandidatinnen zu kommentieren. Gut, möglicherweise versucht er durch Schleimereien seinen Platz in der nächsten Staffel zu sichern.

Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Für Nina hat der Star-Fotograf aber weniger nette Worte übrig. Oder wie würdet ihr die Aussage „Du siehst aus wie die Reinigungskraft. Es sieht aus, als ob du hier arbeiten und nicht, als ob du hier leben würdest“, sonst beschreiben? Wir sagen nur: Autsch …

Wie twitter grade entscheidet wer am schlimmsten ist #gntm pic.twitter.com/Xghz2K0OzR — evaxmndrbch (@mndrbitch) April 21, 2022

Freude sieht anders aus

Zum Glück werden die Models von Yu Tsais fiesen Spitzen schnell abgelenkt. Denn alle werden von ihrer Familie, den Boyfriends oder Freunden überrascht. Heidi hat sich hier vermutlich ein großes Kreischkonzert erwartet, doch was sie in den meisten Fällen bekam, war genau das Gegenteil. Vielmehr waren die Kandidatinnen ziemlich geschockt und mussten erstmal verarbeiten, wen sie vor sich hatten. Dann folgten bittere Träne. Freude sieht anders aus, aber naja.

Einzig Somajia springt ihrer Freundin mit dem Worten „Oh mein Gott, what the fuck?!“ happy in die Arme. Wir als Zuseher:innen können dabei aber nur an eines denken: Moment, die kennen wir doch! Also schnell das Gehirn nach sämtlichen Reality- und Dating-Shows durchforsten, bis wir endlich wissen, wo wir das Gesicht der Freundin namens Samira zuordnen sollen. Es DIE Samira aus „Too Hot To Handle Germany“, die so spät zu den Singles dazugestoßen ist, dass leider niemand mehr Single war …

Folgt bald die zweite GNTM-Hochzeit?

Nachdem alle das Shooting hinter sich gebracht haben, bekommen wir einen unfreiwilligen Einblick in die Liebesbeziehungen der Models. So erfahren wir zum Beispiel, dass Nina verlobt ist (Glückwunsch!) und können nur inständig hoffen, dass uns eine weitere Hochzeit im GNTM-Finale erspart bleibt. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an einen der unangenehmsten TV-Momente der Geschichte, als Ex-Kandidatin Theresia in Staffel 14 auf der Bühne von einem Riesen-Murmeltier getraut wurde. Kein gutes Omen, denn mittlerweile ist sie wieder geschieden.

Wenn sich das Thema Verlobung und Hochzeit wieder ankündigt. Bitte keine Hochzeit im Finale. Bitte nicht. #GNTM pic.twitter.com/ZnZ6S7gB53 — Inka (@Inka14922599) May 11, 2023

Gastjurorin Sofia Vergara weist Heidi Klum in die Schranken

Die Gastjurorin dieser Folge erobert die Zuschauerherzen im Sturm: „Modern Family“-Star Sofia Vergara! Die 50-Jährige sorgt nicht nur mit humorvollen Kommentaren für Unterhaltung, sondern weist auch GNTM-Chefin Heidi Klum in die Schranken. Denn sie hat vor Beginn der Sendung gefordert, dass Heidi flache Schuhe trägt, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein. Doch auch aus einem anderen Grund: Sie soll den Kandidatinnen nicht die Show stehlen. „Sie müssen die Supermodels sein, nicht du“, sagt Vergara an die Model-Mama gerichtet. Okay, sie weiß offenbar nicht, worum es bei dieser Castingshow wirklich geht …

Der Entscheidungswalk am Ende dieser Woche ist nach dem Finaleinzug wohl einer der wichtigsten. Denn danach steht fest, welche Models in die Top Ten einziehen. Umso schwerer wird ihnen der Catwalk auch gemacht. Denn sie müssen in ballonartige Ballkleider schlüpfen und sich in einem Partyzelt durch das Publikum (Family und Friends) zwängen, ohne sich dabei zu verfangen oder steckenzubleiben. Schikane vom Feinsten, wie wir finden.

Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Das sind die Top Ten

Mit dem Walk von den meisten Models waren weder Heidi noch Sofia so wirklich zufrieden. Dennoch hat es schlussendlich nur eine nicht geschafft, in die Top Ten einzuziehen: Nina. Aber hey, immerhin kann sie noch ein paar Tage gemeinsam mit ihrem Verlobten ganz stressfrei in Los Angeles verbringen und muss anschließend auch nicht alleine nach Hause fliegen.

Der Rest darf sich freuen: Somajia, Olivia, Ida, Selma, Katherine, Mirella, Nicole, Vivien, Coco und Anna-Maria sind weiter. Kommende Woche warten ein spannender Roadtrip sowie Fotograf und Publikumsliebling Christian Schuller auf die Models.

Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Die 18. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.