Ein Grund, warum wir GNTM so gerne schauen, ist und bleibt das Drama unter den Kandidatinnen. Doch seit Heidi die einzigen beiden Troublemaker, nämlich Elsa und Anya, rausgeschmissen hat, herrscht unter den Models nur noch Harmonie. Für den Zuschauer ziemlich langweilig.

Daran kann auch die neueste Folge, die ganz im Zeichen der Musik stand, nicht wirklich etwas ändern.

Ein viel zu harmonisches GNTM

Könnt ihr euch noch an die größten Drama-Queens der bisherigen GNTM-Staffeln erinnern? Da wären Heulsuse Giselle, Grantlerin Larissa, Läster-Schwestern Gina Lisa & Sarah und auch Kandidatin Tessa hat damals dafür gesorgt, dass die Castingshow einen Unterhaltungsfaktor hatte. Nicht so in dieser Staffel. Hätte eine Kandidatin auch nur einen Hauch des Entertainment-Faktors der oben genannten GNTM-Teilnehmerinnen, wäre die aktuelle Staffel um einiges sehenswerter. Doch seit Österreicherin Elsa und Einzelgängerin Anya raus sind, herrscht fast schon eine perfekte Harmonie zwischen den Nachwuchsmodels.

Da können auch die Fotoshootings, Castings und absurden Eliminationwalks nicht mehr viel ausrichten. Und trotzdem versucht es Heidi Klum jede Woche aufs Neue. Diese Folge leitet sie mit einer kleinen Gesangseinlage ein. „Hey Mr. DJ, put the record on“, trällert die Modelmama in einer vollkommen schiefen Tonlage. Wir als Zuseher:innen denken uns, dass uns ihr Gesang seit dem „Chai Tea With Heidi“-Debakel ft. Snoop Dogg in diesem Jahr eigentlich erspart bleibt. Aber da lagen wir wohl falsch. Denn die gesamte Sendung steht unter dem Motto „Music“ und die Anfangssequenz sollte nicht der einzige Moment bleiben, in dem wir Frau Klum singen hören.

Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Shootings zählen zu Rarität

Aber immerhin: es gibt endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Fotoshooting. Zeitweise erinnert es allerdings an ein Motto-Shooting für Hochzeits-Coverbands. Denn die Models werden in vier Gruppen geteilt: von den 60er-Jahre-Ikonen Beatles, zu 70s Queens über 80er-Rockstars und Hip-Hopperinnen aus den 90ern. Als Coach steht den Kandidatinnen diesmal GNTM-Urgestein Thomas Hayo zur Seite und versucht, die überaus jungen Models in die richtige Mood für das Shooting zu bringen. Dazu zeigt er ihnen Musikvideos zu den Songs, die sie gleich verkörpern sollen.

Thomas Hayo in #GNTM



In den 80ern In den 90ern



In den 2000ern in den 2010ern pic.twitter.com/PTCTjXKjA8 — Thomas (@Thomas__2290) May 4, 2023

Während das Styling der 70er-, 80er- und 90er-Gruppen das Jahrzehnt nur grob andeuten, ist ausgerechnet die Gruppe aus den 1960er SEHR konkret. Denn die drei Models verwandeln sich zu den Beatles – samt schwarzen Pilzköpfen und Anzügen. Katherine feiert ihr Verkleidung aber irrsinnig und findet sich darin sogar ziemlich attraktiv. Denn sie verrät: „So würde ich mich selbst daten“. Denn ihr Faible besteht scheinbar aus unvorteilhaften Kurzhaarfrisuren, langweiligen Anzüge und Männern, die sie mit einer Rose abholen und anschließend zu einem Abendessen ausführen. Klischee-Overload!

Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Mirella ist im Körper eines Jungen geboren

Dann geht die Aufmerksam zu Mirella. Denn sie erzählt ganz beiläufig, dass ihr der Song „We are Family“ von Sister Sledge, zu dem sie mit ihrer Gruppe shootet, sehr viel bedeutet. Denn sie wurde im Körper eines biologischen Jungen geboren, hat aber schon sehr früh gemerkt, dass sie sich darin nicht wohlfühlt. In jungen Teenagerjahren leitete sie dann ihre Transition ein und geht heute als Frau durchs Leben. Der Song habe in der queeren Community eine besondere Bedeutung, erklärt die Kandidatin. Daher hat er auch ihr immer Kraft gespendet.

Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Allerdings kann Mirella bei dem Shooting nicht unbedingt punkten. Denn sie kommt nicht aus sich raus und wird von ihren Mitstreiterinnen überstrahlt. Ihre Angst: Laut mitzusingen, da sie eine viel tiefere Stimme habe, als die Original-Musikerinnen des Songs. Heidi und Thomas zeigen sich aber kulant und lassen Mirella nochmal performen, diesmal soll sie alleine singen. Doch auch hier springt der Funke nicht über.

Einen kleinen Lichtblick gibt es aber dennoch für Miralla! Denn sie bekommt, gemeinsam mit Selma, Ida und Katherine, die Chance auf einen weiteren Job. Für die vier Models geht es nämlich zum Casting der Marke Emmi Caffé Latte.

Ein Casting mit Höhenflug

Weder das Publikum noch der Rest der Models zeigen sich überrascht darüber, dass Selma und Ida erneut zum Casting eingeladen werden. Denn die beiden haben bisher jedes Mal eine Einladung erhalten. Neu sind aber Katherine und Mirella, die sich unheimlich darüber freuen. Besonders Letztere wittert hier die Chance, nach dem verpatzten Shooting doch noch von sich überzeugen zu können.

Dafür müssen die Kandidatinnen erstmal ihren lebensverändernden Moment erzählen und anschließend mit einem Eimer Popcorn Trampolin springen. Während Ida erzählt, dass sie ihren Job von heute auf morgen gekündigt hat, weil sie unglücklich war, berichtet Katherine von einem tragischen Unfall, den ihr Vater vor einigen Jahren hatte. Selma spricht mal wieder von ihrem bestandenen Abi und Mirella macht ihre Trans-Identität zum Thema. Am Ende ergattert Selma den Job. Denn sie konnte am meisten mit ihrem Ausdruck überzeugen.

„Rockiger“ Catwalk und schwindelerregende High Heels

Auch der Entscheidungswalk steht in dieser Woche unter dem Thema Musik. Die Anweisung von Thomas Hayo: die Models sollen „rockig auftreten“. Und das in zugegeben wirklich traumhaft glitzernden, aber auch knappen Outfits des Design-Duos „The Blonds“. Dabei müssen die Kandidatinnen in übermäßig hohen Plateauschuhen mit spitzen Absätzen laufen. Die größte Challenge: Sich nicht die Beine zu brechen. Katherine freut sich über die Herausforderung und strahlt in die Kamera: „Damit sehe ich aus wie eine Gogo-Tänzerin“. Ähm ja.

Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Während die meisten Outfits durchwegs gut beim Twitter-Publikum ankommen, fällt jenes von Katherine etwas aus der Reihe:

Die Models laufen erneut in 3er-Gruppen und sollen sich eine kurze Choreo überlegen. Denn während eine nach vorne läuft, werden auch die anderen beiden, die im Hintergrund stehen, genauestens beobachtet. Bei drei von vier Gruppen klappt das auch wirklich sehr gut. Einzig das Trio bestehend aus Selma, Coco und Maike kann mit der etwas absurden Performance nicht punkten. Zwar haben sie sich eine Story überlegt, doch es klappt nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt haben. Denn anstatt sich zu bewegen und verschiedene Posen anzubieten, sind die zwei Kandidatinnen im Hintergrund eingefroren. „Vielleicht wollen die das so“, kommentiert Heidi Thomas‘ Anmerkung, dem ebenfalls nicht entgangen ist, dass sich im hinteren Bereich nichts tut.

#GNTM



Also mit Selma als Regisseurin würde ich nie wieder arbeiten — Dani First (@DaniFirst3) May 4, 2023

Diese Kandidatin muss gehen

Am Ende wackeln Mirella, Nina und Maike. Sie waren die Schwächsten in dieser Woche und müssen zittern, ob sie in die nächste Runde kommen. Mirella und Nina sind nochmal davongekommen und haben eine weitere Chance, Heidi von sich zu überzeugen. Für Maike ist an dieser Stelle aber Schluss. Die 23-jährige Medizinstudentin ist raus.

Die 18. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.