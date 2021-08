Heute feiern wir den Weltkatzentag – Ein ganzer Tag nur für unsere kuscheligen Lieblinge. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie teuer so eine Katze auf ihr Leben gerechnet ist? Wir uns auch. Nach Berechnungen von Heimwerker.de gehören diese hier zu den teuersten Katzenrassen.

Die fünf teuersten von ihnen haben wir hier übersichtlich für euch zusammengestellt.

Das sind die teuersten Katzenrassen

1. Savannah-Katze

Die teuerste Katzenrasse ist die Savannah-Katze, sie ist nämlich eine echte Rarität. Sie entstand in den 80er Jahren aus der Kreuzung zwischen einer Hauskatze und einer afrikanischen Serval-Wildkatze. Die Besonderheit: Sie wird sehr groß und braucht deshalb sehr viel Auslauf. Als Schmusekatze sollte man sie sich eher nicht halten, denn sie strotzt nur so vor Energie.

Der Kaufpreis rangiert so um die 2.350 Euro. Außerdem kommen aufs Leben gerechnet in durchschnittlichen 17 Lebensjahren noch insgesamt 7.920 Euro hinzu.

2. California Spangled Cat

Die Califonia Spangled Cat ist eine sehr verschmuste und verspielte Katze. Aus diesem Grund ist sie die perfekte Familienkatze. Trotzdem braucht sie allerdings sehr viel Aufmerksamkeit, denn sie ist alles andere als zurückgezogen. Am liebsten tobt sie herum, also perfekt für eine Familie mit Kindern. Auch sie braucht einiges an Auslauf mit ihrer gehörigen Portion angeborener Energie.

Der Kaufpreis setzt ca. bei 1.300 Euro an. Auf ihre 18 Lebensjahre hochgerechnet kommen dann noch bis zu 9.700 Euro dazu.

3. Sibirische Katze

Die Sibirische Katze hat ihren Ursprung in den Wäldern Südsibiriens. Daher auch die etwas Wildkatzen-ähnlichen Züge. Im Winter hat sie ein sehr dichtes Fell, was ihrem Ursprung in Sibirien geschuldet ist. Auch die sibirische Katze ist energiegeladen und liebt jeglichen Auslauf, obwohl sie einen recht rundlichen Körperbau besitzt.

Der Kaufpreis setzt ca. bei 1.200 Euro an. Auf ihre Lebenserwartung von 18 Jahren kommt ein Gesamtbudget von noch 9.600 Euro dazu.