Nein, die Headline ist kein Scherz. Im Netz sorgt die Flugroute eines Lufthansa-Piloten jetzt für einige Lacher. Denn wer sich die Strecke bei einem Online-Radar anschaut, entdeckt ein männliches Geschlechtsorgan am Himmel. Zumindest erinnert die Route ganz stark daran. Doch was genau steckt dahinter?

Und wieso flog der Flugzeugkapitän auf dem Weg nach Sizilien diese außergewöhnliche Route?

Pilot fliegt vor Sizilien eine ungewöhnliche Route: „Penis im Himmel“

Sommerzeit ist Reisezeit. Habt ihr vielleicht schon mal die Strecke eines Fluges bei einem Online-Flugradar beobachtet? Dort ist es jedenfalls möglich, das Flugzeug in Echtzeit auf dem Bildschirm zu verfolgen. Besonders praktisch, wenn man die Liebsten vom Flughafen abholen sollte, denn dadurch weiß man tatsächlich ganz genau, wo sich die Maschine gerade befindet. All diejenigen, die auf die Passagiere des Lufthansa-Fluges LH306 am 28. Juli gewartet haben, dürften aber ganz schön verdutzt gewesen sein. Denn wer sich das Luftbild ganz genau angesehen hat, dürfte festgestellt haben, dass der Pilot eine ziemlich „skandalöse“ Route flog. Und mit „skandalös“ meinen wir eigentlich: Er zeichnete in der Luft einen Phallus nach.

Diverse deutsche Medien sprechen von einem „Penis am Himmel“. Und wer sich das Flugbild anschaut, braucht nicht einmal viel Fantasie, um hier ein Geschlechtsteil zu erkennen. Aber macht euch am besten selbst ein Bild. Hier könnt ihr euch die Route sogar noch ansehen. Aber wieso genau flog der Pilot einen Penis in den Himmel? War es vielleicht nur Zufall? Oder doch pure Absicht?

Wieso fliegt Pilot diese Route?

Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, startete der Airbus 320 mit der Flugnummer LH 306 um 13.45 Uhr vom Flughafen Frankfurt und sollte in Catania landen. Die Route des Flugzeugs änderte sich jedoch überraschend. Dem Bericht zufolge sei ein Brand in einem Terminal des Flughafens Fontanarossa von Catania der Grund für die ungeplante Änderung gewesen. Das Feuer sei bereits am 17. Juli ausgebrochen. Doch auch noch fast zwei Wochen nach dem Brand kam es offenbar zu Einschränkungen und Flugausfällen. Der Flieger konnte dort also nicht landen. Besonders ärgerlich: Der Airbus-Kapitän hatte offenbar erst kurz vor der geplanten Landung auf Sizilien erfahren, dass die Maschine nach Malta umgeleitet werden muss. Laut der italienischen Zeitung sei der Lufthansa-Pilot dann aus Protest einen Penis geflogen.

Lufthansa schildert die Situation ganz anders

Die Fluglinie Lufthansa schildert die Situation allerdings ganz anders: Offiziell heißt es, dass die Penis-Route gar keine Absicht war. Gegenüber der deutschen Zeitung Bild kommentiert ein Lufthansa-Sprecher die kuriose Flugroute mit den Worten: „Aufgrund von Scherwinden, einer besonders starken Luftströmung, sei es der Crew nicht möglich gewesen, die Landung auf Malta durchzuführen. Daher flog der Kapitän ein Holding (Anm. d. Red.: Englisch für Warteschleife) und versuchte den Anflug erneut. Auch dieser Versuch war erfolglos.“

Von einem Feuer am Flughafen in Sizilien ist in dem Statement keine Rede. Demnach hätte die Maschine also aufgrund eines Wetterphänomens zu dem Zeitpunkt nicht in Cantania landen können. In Malta habe die Masche dann aufgetankt und die Reise wurde fortgesetzt. Die Urlauber landeten um 20.01 Uhr in Catania. „Sicher“, wie die Lufthansa betont.

Route geht auf Reddit viral

Ob es nun Absicht war oder nicht, die Lacher im Internet hat der Pilot auf seiner Seite. So ging ein Screenshot von der Penis-Strecke auf Reddit viral. Ein User schreibt dort zum Beispiel: „Das Lufthansa-Pilotenhandbuch schreibt vor, dass bei der Umleitung eines Fluges ein Penis gezogen werden muss. Die Größe des Penis muss der Quadratwurzel aus der Länge der Umleitung entsprechen und er muss immer nach Süden zeigen.“