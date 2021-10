Als Teil der „Vogue 73 Questions“ gibt Adele tiefe Einblicke in ihr Privatleben und ihr Haus. Dabei lüftet sie auch das Geheimnis, warum ein gekauter Kaugummi ihr wertvollster Besitz ist.

Mit ihrer Antwort beweist Adele wieder, dass sie zu den großen Fangirls gehört.

Adele gibt Updates aus ihrem Leben

Dass es bei Vogues „73 Questions“-Interviews immer wieder zu skurrilen und interessanten Offenbarungen kommt, ist Teil der Interview-Reihe. Denn die Stars zeigen meist nicht nur ihr Haus, sondern erzählen auch von peinlichen Erlebnissen, versteckten Talenten und Favoriten.

Ähnlich war es auch bei Adele. Denn neben Updates aus ihrem Leben, Werbung für ihr neues Album „30“ und Einblicken in ihr Haus in Los Angeles bekommen Fans auch eine eher ungewöhnliche Info.

Denn in dem Interview wird der Star nach dem „wertvollsten Besitz“ befragt. Wer jetzt an extravagante Schuhe, diamantbesetzten Schmuck oder andere Luxus-Güter denkt, hat weit gefehlt. Denn Adele zeigt stattdessen einen eingerahmten Kaugummi.

Dieser klebt auf einem Papier, das mit dem Schriftzug „Celine Dions Kaugummi“ versehen ist. Dass Adele ein großer Fan der Sängerin ist, ist schon lange bekannt. In dem Interview betont sie zum Beispiel auch, dass „My Heart will go on“ der Song ist, den sie – abgesehen von ihren eigenen – bisher am häufigsten gesungen hat.

Deshalb besitzt Adele Celine Dions Kaugummi

Hinter dem Kaugummi steckt aber kein Aufeinandertreffen der Stars oder ein zwielichtiger Ebay-Kauf, sondern Adeles guter Freund James Corden. Denn für seine Late-Night-Show machte er eine Episode seines erfolgreichen „Carpool Karaoke“ mit Celine Dion.

„(Er) wusste, was für ein großer Fan ich von ihr bin. Und so hat er sie dazu gebracht, ihren Kaugummi in einen Zettel zu spucken und hat ihn für mich gerahmt“, erzählt die Sängerin. Die „Carpool Karaoke“-Folge mit Celine Dion wurde bereits im Mai 2019 veröffentlicht. Der Kaugummi ist also vermutlich seit mehr als zwei Jahren bei Adele.

Superstar entpuppt sich als Mega-Fangirl

Mit dem Kaugummi beweist Adele mal wieder, dass sie nicht nur eine 15-fache Grammy-Gewinnerin und eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt ist, sondern auch ein mindestens genauso großes Fangirl. Wie wichtig ihr Musik und Sängerinnen sind, bewies Adele in der Vergangenheit immer wieder. Seien es die Spice Girls, Nicki Minaj oder Beyoncé: Adele hat viele musikalische Vorbilder, die sie verehrt und immer wieder öffentlich lobt.

Besonders in Erinnerung blieb ihre Verehrung für Beyoncé bei der Grammy-Verleihung 2017. Denn als sie den Preis für das Album des Jahres bekam und nicht Beyoncés „Lemonade“, brach der Star in Tränen aus. Und zwar nicht aus Freude, sondern weil sie den Preis schlichtweg nicht annehmen wollte.

Das betonte sie auch in ihrer Dankesrede. „Danke, aber ich kann diesen Preis unmöglich annehmen. Meine absolute Lieblingskünstlerin ist Beyoncé, und das ‚Lemonade‘-Album war so gewaltig“, sagte sie damals. „Alle Künstler hier vergöttern dich. Du bist unser Licht.“ Als symbolisches Zeichen brach sie anschließend ein Stück von ihrer Trophäe ab, scheinbar um es in „Mean Girls“-Manier mit Beyoncé zu teilen.