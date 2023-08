Die Internetbehörde in China hat jetzt bekanntgegeben, dass sie die Zeit, die Kinder und Jugendliche online am Smartphone verbringen, stark reduzieren will. Laut der Behörde sei es ein Schritt, die Internetsucht der Jugend einzudämmen.

Doch es gibt ein Schlupfloch.

Nur wenige Stunden Internetnutzung am Smartphone

Kinder und Jugendliche in China sollen künftig nur mehr sehr eingeschränkten Zugang zum Internet am Smartphone bekommen. Zumindest, wenn es nach der chinesischen Internetbehörde CAC geht. Denn diese hat jetzt verkündet, dass die Zeit, die all jene unter 18 Jahren online auf dem Smartphone verbringen, künftig stark minimiert werden soll. Und zwar mithilfe von Nutzungseinschränkungen des Internets. Konkret sieht die Behörde vor, dass Menschen unter 18 Jahren ab dem 2. September 2023 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens komplett vom mobilen Internet abgeschnitten werden. Damit aber noch nicht genug. Denn auch die Nutzung tagsüber soll limitiert werden.

In dem von der Internetbehörde vorgeschlagenen Plan soll es ein Stufensystem je nach Alter geben. All jene, die das achte Lebensjahr noch nicht erreicht haben, dürfen maximal 40 Minuten am Tag im Internet sein. Minderjährige zwischen acht und 15 Jahren können eine Stunde pro Tag online am Smartphone sein. Jene Gruppe der 16 bis 17-Jährigen hat die größte verfügbare Nutzungszeit: sie sollen pro Tag zwei Stunden lang Zugang haben.

Laut „AP News“ sei die Nutzung von bestimmten Apps oder Plattformen, die für die körperliche und geistige Entwicklung von Nutzen sind, aber auch außerhalb dieser Zeit möglich. Welche Apps das genau sind, spezifizierte die Behörde aber nicht. Ein kleines weiteres Schlupfloch gibt es bei den Beschränkungen allerdings: denn Eltern können die Kontrollsysteme, die die Zeit einschränken, auch aussetzen.

China: Einschränkungen bereits bei Videospielen

Sinn dieser extremen Einschränkung sei es laut der Behörde übrigens, weiter gegen die „Internetsucht“ der Jugend vorzugehen. Man wolle die Minderjährigen zu positiven Gewohnheiten mit Blick auf die Internetnutzung verleiten, heißt es.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass China gegen das Online Verhalten der Jugendlichen vorgehen will. 2021 begrenzte der Staat etwa schon die Zeit, die Jugendliche mit Videospielen verbringen durften und limitierte die Zeit auf drei Stunden pro Woche für alle unter 18 Jahren.