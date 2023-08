Neue Woche, neuer „Bachelorette“-Cringe. Dieses Mal steht Jenny wieder vor der Entscheidung, welcher Mann denn nach Hause soll – und wir hätten da ein bisschen Entscheidungshilfe.

Denn diese drei Männer sollten in unseren Augen gleich die Heimreise antreten.

Eine Entscheidungshilfe für die Bachelorette

Wir geben zu: in den Schuhen der Bachelorette würden wir nur ungern stecken. Denn die Entscheidung für den einen Mann unter 14 ist bestimmt nicht so einfach – ganz besonders nicht in den ersten Wochen. Schließlich kennt Jenny die Kandidaten bisher noch kaum und jede Entscheidung könnte die falsche sein.

Doch bei drei Kandidaten zeigte sich in der aktuellen Folge für uns, dass sie wirklich keine Zukunft mit Jenny haben. Wären wir die Bachelorette (oder ihre beratende BFF) hätten diese drei Männer also auf gar keinen Fall eine Rose bekommen:

1. Pedro

Pedro ist wirklich ein gut aussehender Mann – und rein optisch wohl auch absolut Jennys Typ. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem. Denn wann immer es zwischen Jenny und Pedro zu einem Einzelgespräch kommt, herrscht Funkstille. Der Grund: so richtige Emotionen (oder Themen, über die man sich unterhalten kann) kommen einfach nicht auf. Nachdem er in der vergangenen Woche lieber minutenlang über das Wort „Paradebeispiel“ philosophiert hat, ist der Talk mit Jenny in dieser Woche stattdessen nur ein einziges ödes Gespräch über nichts. Da muss sogar Jenny eingestehen, dass es einfach nicht wirklich funkt – eine Tatsache, die Pedro bisher noch nicht ganz realisiert hat.

Pedro weiß zwar was er will, kann es eben nur nicht aussprechen 😂#bachelorette — Ninja (@Ninja44456386) August 2, 2023

2. Oguzhan

Doch während Pedro zu wenig über die eigenen Gedanken und Gefühle sprechen will, übertreibt es Kandidat Oguzhan mit seinen Infos. Vor allem, wenn es um das Thema Frauen und Beziehungen geht. Denn im Gespräch mit Jenny verkündet er, dass es in seinen Augen schon gewisse Regeln für Frauen gibt, mit denen er in einer Beziehung ist. „Du gehörst ja zu mir! Also, ich will auch nicht, dass andere Männer dich angucken oder auf die Idee kommen, dich anzusprechen“, verkündet er stolz. Uff … das geht sogar Jenny zu weit, die von den Ansichten sichtlich genervt ist. Oguzhan lässt das aber kalt. Er ist mit seinem Oversharing ja noch nicht fertig. „Ich vertraue ja dir, aber ich vertraue nicht der Männerwelt – ich weiß ja, wie Männer ticken.“

Herrlich, diese toxische Maskulinität; genau so etwas haben wir in einem Format wie „Die Bachelorette“ gebraucht (entschuldigt unseren Sarkasmus, aber bei so viel Blödsinn fehlen uns glatt die Worte). Aber Oguzhan meint es ja nicht böse gegen Jenny. Er verfolgt eben ein ganz besonderes Ziel: Er will „in Ruhe schlafen gehen können“, wenn er in einer Beziehung ist und sich keine Sorgen um die vielleicht aufreizenden Looks seiner Partnerin machen. Wir hätten da einen Tipp: bei so einem Mindset schläft es sich wohl am besten, wenn Oguzhan Single bleibt. Wir hätten auf jeden Fall ruhigere Nächte!

3. Adrian

Zu guter Letzt ist uns auch Adrian in der aktuellen Folge sehr negativ aufgefallen. Und zwar nicht nur, weil er und Jenny offensichtlich nicht die gleichen Ziele im Leben haben. Zur Erinnerung: er betont ganz offen, dass er sich noch nicht in der Rolle des Stiefpapas sieht und vielleicht noch ein paar Jahre braucht, bis er auf Jennys Level ist. Ob Jennys Sohn Keksi sich bis dahin wohl gedulden kann? Wir wagen es zu bezweifeln. Das Heimreise-Ticket hätte Adrian aber dann spätestens von uns bekommen, als er den anderen Männern gegenüber den „Kussmoment“ ausschmückt – und so für richtiges Chaos sorgt.

Welchen Vorteil er sich davon erhofft hat, verstehen wir bis heute nicht. Dass die Situation zwischen ihm und Oguzhan dann aber in einem Schreigefecht vor versammelter Mannschaft endet, ist einfach nur peinlich. Wir möchten die „Bachelorette“-Produktion an dieser Stelle darum bitten, für die Kandidaten künftig alternative Schimpfwörter bereitzuhalten. Wenn wir nämlich noch ein Mal „vor Gott gefickt“ hören müssen, gehen wir freiwillig zur Beichte.

Wenn man „unangenehm“ googelt, kommt ab jetzt als erstes die Szene in der Adrian mit seiner Kuss-Story vor ihr auffliegt. #bachelorette — Thorsten T. Trash (@TrashSucht) August 2, 2023

Diese Peinlichkeit ist für Jenny aber wohl nicht genug, um beide nach Hause zu schicken. Denn tatsächlich aus ist es letztlich nur für Pedro, der gemeinsam mit Olli und Yannik (der freiwillig geht) die Heimreise antreten muss.

„Die Bachelorette“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.