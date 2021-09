Damit hat eine Frau in Bolivien bei ihrem Restaurantbesuch wohl nicht gerechnet. Als sie in ihren Burger beißt, macht sie eine eklige und erschreckende Entdeckung. Sie findet eine verrottenden menschlichen Fingern.

Die Fast-Food-Filiale wurde vorübergehend von der Regierung geschlossen und mit einer Geldstrafe belegt.

Frau findet verrottenden Finger in ihrem Burger

Vor mehr als einer Woche musste Estefany Benitez aus Bolivien sehr stark sein. Gemeinsam mit einer Freundin wollte sie sich in der Fast-Food-Kette Hot Burger in Santa Cruz eigentlich nur einen gewöhnlichen Hamburger gönnen. Voller Vorfreude auf den Burger biss sie von der mit Fleisch-Patty belegten Speise ab und stieß dabei auf eine sehr unschöne Überraschung. Beim Kauen fiel ihr die ungewöhnliche Konsistenz der Fleisches auf, welche nicht ganz zu dem passte, was sie gewohnt war. Also inspizierte die Bolivierin ihre Mahlzeit genauer und entdeckte dabei eine verrottenden Finger in ihrer Bestellung. Das hielt die Frau in diesem Facebook-Posting fest. Vorsicht, die Fotos sind wirklich grausig!

Personal arbeitete weiter, als wäre nichts passiert

Sofort beschwerte sie sich bei den Mitarbeitern der Fast-Food-Kette, welches behauptete, es wäre noch nie etwas Vergleichbares passiert. Denn alle Burger-Pattys würden schon verpackt in der Filiale ankommen. Nach ihrer Beschwerde arbeitete das Personal weiter, als wäre nie etwas passiert, erzählt die Frau in ihrem Facebook-Post. Laut Medienberichten hat die lokale Polizei den Fall bestätigt, dass es sich um einen echten Finger handelt. Offenbar habe ein Mitarbeiter in der Fleischverarbeitung seine Finger verloren. Aufgrund des Vorfalls ließ der bolivische Vize-Minister für Konsumentenschutz die Filiale vorübergehend schließen und belegte die Fast-Food-Kette außerdem mit einer Geldstrafe.