Wir alle freuen uns auf den Mai, denn dann solle es endlich die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen geben. Und für diese drei Sternzeichen wird der kommende Monat nochmal extra spannend. Denn sie finden endlich die große Liebe.

Diese drei Tierkreiszeichen dürfen sich besonders auf den Mai freuen.

Widder

Für den Widder stehen die Sterne im Mai auf Veränderung. Und das nicht nur, was die Zeit daheim in der Quarantäne betrifft, sondern vor allem auch das Liebesleben. Denn dieses Sternzeichen hat im Mai eine ganz besondere Begegnung, nach der nichts mehr so sein wird, wie zuvor. Im positiven Sinn natürlich. Sei es ein Online-Flirt, aus dem plötzlich mehr wird oder eine alte Bekanntschaft bei der neue Gefühle entfachen, der Mai wird auf jeden Fall spannend.

Waage

Und auch auf die Waage wartet im Mai so einiges. Ganz konkret: Die große Liebe. Weil sie sich in letzter Zeit viel mit sich selbst beschäftigt hat, ist sie plötzlich so ausgeglichen wie noch nie. Und das wirkt auf andere extrem attraktiv und anziehend. Eigentlich hatte die Waage die Hoffnung auf eine mögliche Beziehung schon längst aufgegeben. Doch der Mai wird ihr zeigen, was alles möglich ist!

Wassermann

Die Ausgangsbeschränkungen nutzt der Wassermann für Online-Dating und virtuelle Drinks mit Tinder-Matches. Ohne sich großartig Gedanken zu machen, genießt er diese neue Erfahrung und geht die Sache eigentlich komplett locker an. Doch im Mai schlüpfen dann auch beim Wassermann plötzlich die Schmetterlinge im Bauch. Denn auch ihm steht eine ganze besondere Begegnung bevor, die sein Leben verändern wird: die große Liebe!